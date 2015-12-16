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۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۰۲

با افتتاح رسمی؛

پیست بین المللی دیزین پذیرای علاقمندان به اسکی شد

پیست بین المللی دیزین پذیرای علاقمندان به اسکی شد

کرج – با افتتاح پیست بین المللی دیزین در استان البرز این مجموعه ورزشی به شکل رسمی پذیرای علاقمندان به ورزش اسکی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه این پیست اسکی ظهر امروز چهارشنبه  با حضور مدیرعامل شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی کشور، معاون عمرانی استاندار البرز، مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز و جمعی از ورزشکاران و علاقمندان به اسکی برگزارشد.

در آیین افتتاح این پیست مدیرعامل شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی با اشاره به جایگاه ویژه پیست بین المللی دیزین در ورزش کشور گفت: حمایت از بخش خصوصی و ظرفیت های مردمی برای توسعه اماکن ورزشی در کشور ضروری است.

مصطفی مدبر افزود: نگاه بخشی و جزیره ای عمل کردن موجب شده است بسیاری از ظرفیت های موجود در حوزه اماکن ورزشی و طرح های توسعه ای آن بر زمین بماند.

وی تصریح کرد: شرکت تجهیز اماکن ورزشی به دنبال استفاده از ظرفیت های بالای بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت های ورزشی است و در این مسیر همکاری لازم را برای ترغیب سرمایه گذاران خواهد داشت.

مدیرکل ورزش وجوانان استان البرز هم با اشاره به عنوان بین المللی پیست دیزین گفت: باید امکانات این مجموعه ورزشی با استاندارد های روز جهان همخوانی داشته باشد و خدمات آن منطبق با عنوان بین المللی اش باشد.

رضا گل محمدی افزود: با دستور استاندار البرز و با همکاری ارگان های مختلف قرار است برخی از موانع موجود بر سر راه استفاده اقشار مردم از این پیست مرتفع شود و کیفیت خدمات دهی به مردم ارتقاء پیدا کند.

وی تصریح کرد: بهسازی جاده شمشک به دیزین با همکاری وزارت راه و توسعه امکانات رفاهی و زیربنایی مجموعه پیست دیزین از اولویت های استان برای تقویت آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال بارش های خوب دو هفته اخیر و برودت هوا پیست بین المللی دیزین با تلاش پیمانکار جدید این مجموعه ورزشی آماده شد و علاقمندان به اسکی می توانند همه روزه از خدمات ورزشی آن بهره مند شوند.

کد مطلب 3001844

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