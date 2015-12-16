پیست بین المللی دیزین پذیرای علاقمندان به اسکی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه این پیست اسکی ظهر امروز چهارشنبه با حضور مدیرعامل شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی کشور، معاون عمرانی استاندار البرز، مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز و جمعی از ورزشکاران و علاقمندان به اسکی برگزارشد.

در آیین افتتاح این پیست مدیرعامل شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی با اشاره به جایگاه ویژه پیست بین المللی دیزین در ورزش کشور گفت: حمایت از بخش خصوصی و ظرفیت های مردمی برای توسعه اماکن ورزشی در کشور ضروری است.

مصطفی مدبر افزود: نگاه بخشی و جزیره ای عمل کردن موجب شده است بسیاری از ظرفیت های موجود در حوزه اماکن ورزشی و طرح های توسعه ای آن بر زمین بماند.

وی تصریح کرد: شرکت تجهیز اماکن ورزشی به دنبال استفاده از ظرفیت های بالای بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت های ورزشی است و در این مسیر همکاری لازم را برای ترغیب سرمایه گذاران خواهد داشت.

مدیرکل ورزش وجوانان استان البرز هم با اشاره به عنوان بین المللی پیست دیزین گفت: باید امکانات این مجموعه ورزشی با استاندارد های روز جهان همخوانی داشته باشد و خدمات آن منطبق با عنوان بین المللی اش باشد.

رضا گل محمدی افزود: با دستور استاندار البرز و با همکاری ارگان های مختلف قرار است برخی از موانع موجود بر سر راه استفاده اقشار مردم از این پیست مرتفع شود و کیفیت خدمات دهی به مردم ارتقاء پیدا کند.

وی تصریح کرد: بهسازی جاده شمشک به دیزین با همکاری وزارت راه و توسعه امکانات رفاهی و زیربنایی مجموعه پیست دیزین از اولویت های استان برای تقویت آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال بارش های خوب دو هفته اخیر و برودت هوا پیست بین المللی دیزین با تلاش پیمانکار جدید این مجموعه ورزشی آماده شد و علاقمندان به اسکی می توانند همه روزه از خدمات ورزشی آن بهره مند شوند.