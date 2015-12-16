به گزارش خبرنگار مهر، محمود نوری شادکام، ظهر امروز در افتتاحیه کنگره ملی نئوناتولوژی و پریناتولوژی که در یزد در حال برگزاری است، اظهار داشت: اگر چه در دهه‌‌های اخیر آمار مرگ و میر در نوزادان به شدت کاهش یافته است اما هنوز این آمار بالاست و لازم است تلاش‌های جدی تری برای جلوگیری از این اتفاق انجام شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر در کشورهایی نظیر ژاپن، از هر پنج هزار تولدی که اتفاق می افتد، چهار نوزاد می میرند که این آمار در مقایسه با آمار مرگ و میر نوزادان در کشور ما بسیار کم است و ما نیز باید به این نقطه برسیم.

نوری شادکام تصریح کرد: به مدد پیشرفت‌های علمی و توسعه طب تخصصی نوزادان هچنین ارتقاء دانش بهداشتی و ارتقاء تجهیزات بیمارستانی و ...، اکنون وضعیت خوبی در زمینه کاهش مرگ و میر نوزادان داریم اما در صورتی که آگاهی بخشی، پیشرفت‌های علمی و اطلاعات مردم بیشتر شود، می توان به کاهش بیشتری در این زمینه نیز دست یافت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امروز ۳۰۰ نفر از متخصصان زنان و زایمان، متخصصان اطفال و نوزادان، پرستاران و ماماها در این کنگره حضور دارند، عنوان کرد: در این کنگره در مورد سلامت روانی کودک و مادر، زایمان طبیعی در برابر سزارین، حاملگی های پرخطر، تاثیر اعتیاد مادر بر جنین و نوزاد، ژنتیک، برخورد با جنین و نوزاد ناهنجار و ... بحث و تبادل نظر خواهد شد و مقالات راه یافته به کنگره در این محورها قرائت می‌شود.

دبیر علمی کنگره نئوناتولوژی و پریناتولوژی یادآور شد: در این کنگره که به مدت سه روز برگزار می‌شود، ۱۲ پانل تخصصی و شش کارگاه آموزشی نیز برگزار خواهد شد.