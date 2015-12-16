به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام کارت سلامت و بهداشت در غرفه دولت الکترونیک نمایشگاه الکامپ توسط غرفه دفاتر پیشخوان دولت به صورت رایگان انجام می پذیرد.

همچنین در این غرفه، با درخواست وزارت آموزش و پرورش استعلام تاییده تحصیلی نیز بدون هزینه در ایام نمایشگاه الکامپ تهران انجام می شود این در حالی است که در ایام معمول و غیر از نمایشگاه ثبت نام کارت سلامت ۱۲ هزار تومان و ثبت استعلام تاییده تحصیلی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان هزینه دارد.

به گزارش مهر، نمایشگاه الکامپ تهران تا پایان روز ۲۶ آذرماه ادامه دارد.