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۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۴۵

ثبت نام برای دریافت کارت سلامت در نمایشگاه الکامپ انجام می‌شود

ثبت نام برای دریافت کارت سلامت در نمایشگاه الکامپ انجام می‌شود

با درخواست وزارت بهداشت و با هدف معرفی خدمات دولت الکترونیک ثبت نام دریافت کارت سلامت در نمایشگاه الکامپ انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام کارت سلامت و بهداشت در غرفه دولت الکترونیک نمایشگاه الکامپ توسط غرفه دفاتر پیشخوان دولت به صورت رایگان انجام می پذیرد.

همچنین در این غرفه، با درخواست وزارت آموزش و پرورش استعلام تاییده تحصیلی نیز بدون هزینه در ایام نمایشگاه الکامپ تهران انجام می شود این در حالی است که در ایام معمول و غیر از نمایشگاه ثبت نام کارت سلامت ۱۲ هزار تومان و ثبت استعلام تاییده تحصیلی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان هزینه دارد.

به گزارش مهر، نمایشگاه الکامپ تهران تا پایان روز ۲۶ آذرماه ادامه دارد.

کد مطلب 3001896

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