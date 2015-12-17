بزرگترین باتری تلفن همراه ۱۵ روز شارژ نگه می دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، این محصول جدید که K۱۰۰۰۰ نام دارد توسط شرکت چینی Oukitel طراحی و ساخته شده و از حیث مدت زمان ذخیره سازی شارژ و ابعاد فیزیکی در دنیا رکورددار است.

این باتری تعریفی تازه از باتری های سایز «مگا» ارایه کرده و جالب اینکه از نوع ۱۰ هزار میلی آمپری است. برای درک بهتر توان این باتری کافی است در نظر بگیریم که باتری آیفونهای جدید شرکت اپل ۱۸۱۰ میلی آمپری هستند.

حتی تازه ترین عضو خانواده آیفونها یعنی ۶s Plus نیز ۲۷۵۰ میلی آمپری است و به همین دلیل حتی نمی توان تصور کرد که از حیث نگه داشتن شارژ به محصول جدید این شرکت چینی برسد.

آزمایشات صورت گرفته بر روی این محصول جدید حکایت از آن دارد که در صورت استفاده معمولی از آن بین ۱۰ تا ۱۵ روز شارژ را در خود نگه می دارد.

باتری K۱۰۰۰۰ حتی اندکی از باتری آیفون ۶s Plus سبکتر است. اندازه گیری های دقیق نشان می دهد که محصول جدید شرکت Oukitel ۱۸۴ گرم وزن دارد حال آنکه باتری نسل جدید آیفون ۱۹۲ گرمی است.