آزاد سازی مرکز پلیس النعیمیه در جنوب فلوجه/پیشروی به سوی الرمادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، منابع امنیتی عراق از آزاد سازی مرکز پلیس النعیمیه در جنوب شرقی شهر فلوجه و افراشتن پرچم این کشور بر فراز ساختمان این مرکز پلیس خبر دادند.

از سوی دیگر نیروهای وابسته به فرماندهی عملیات بغداد عملیات نظامی گسترده ای را برای آزاد سازی مناطق جنوب فلوجه آغاز کرده اند.

این درحالی است که نصیر نوری سخنگوی وزارت دفاع عراق گفت: روی آوردن به عملیات استراتژیک سبب کاهش نفوذ داعش در عراق شده است.به زودی سرنوشت نبرد الرمادی مشخص خواهد شد.

طرحی برای پاکسای الرمادی طی روزهای آینده

ثامر اسماعیل فرمانده نیروهای واکنش سریع عراق نیز گفت: طرحی برای پاکسازی کامل الرمادی طی روزهای آینده در راه است.داعش به علت ضربات کوبنده هوایی و توپخانه عراق در معرض فروپاشی در این شهر است.

وی افزود: نیروهای امنیتی محاصره الرمادی را کامل کرده اند و از چند محور به سوی شهر در حال پیشروی هستند.یکی از مهمترین موانع در برابر نیروهای امنیتی،غیر نظامیان هستند.برای جلوگیری از تلفات به غیرنظامیان گذرگاه های امنی در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است که نیروهای امنیتی از مدتها قبل داعش را در الرمادی و فلوجه در محاصره قرار داده اند.