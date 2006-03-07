۱۶ اسفند ۱۳۸۴، ۱۶:۲۹

كارشناس ارشد مسائل بين الملل در گفت وگو با "مهر":

افشاي هولوكاست نيازمند شناخت عميق معارف فلسطين است

هولوكاست ادعايي است در راستاي سلطه طلبي صهيونيسم و مبارزه با چنين دشمني بنا بر گفته رهبر معظم انقلاب نيازمند شناخت معارف فلسطيني هاست.

دكتر مجيد صفا تاج در گفت و گو با خبرنگار "مهر "در مشهد با بيان اين مطلب افزود: كشتار يهوديان تنها در اثر بيماري تيفوس بوده است و بحث اتاق گاز و كوره هاي آدم سوزي ادعاي گزاف است زيرا اگر قرار بود به طور شبانه روزي اين كوره ها كار كنند حتي در عرض 3 سال، 50 هزار نفر نيز كشته نمي شدند و حداقل بايد 526 تن خاكستر بوجود مي آمد.

وي با اشاره به اينكه برخي از مورخان يهودي نيز هولوكاست را انكار كرده اند، گفت: وظيفه هر مورخ پالايش وقايع تاريخي بدور از تحريفات اغراق ها و داستان سرايي ها ست.

صفا تاج افزود: عليرغم اينكه هولوكاست حدود 30 سال به عنوان واقيعت انكار ناپذير مطرح شده بود اما تجديد نظر طلبان در 1978 حركتي را آغاز كردند تا بر اساس اسناد و مدارك اين ادعاي واهي را افشا كنند1.

وي با اشاره به فضاي خفقان فرانسه براي تجديد نظر طلبان اظهار داشت: پروفسور روژه گارودي در 1985 بدليل انكار هولوكاست محاكمه شد و ناشرين فرانسويي كه براي چاپ آثار او از يكديگر سبقت مي گرفتند، حاضر به انتشار كتاب هاي وي نشدند.

اين صاحبنظر در مسائل بين الملل خاطر نشان كرد: در خفقان جامعه جهاني، صهيونيسم با ادعاي هولوكاست خود را به ملت فلسطين تحميل كرد تا در پس اين افسانه ملتي را كه داراي پيشينه كهني است، آواره كند.

کد مطلب 300192

