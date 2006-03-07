افشاي هولوكاست نيازمند شناخت عميق معارف فلسطين است

دكتر مجيد صفا تاج در گفت و گو با خبرنگار "مهر "در مشهد با بيان اين مطلب افزود: كشتار يهوديان تنها در اثر بيماري تيفوس بوده است و بحث اتاق گاز و كوره هاي آدم سوزي ادعاي گزاف است زيرا اگر قرار بود به طور شبانه روزي اين كوره ها كار كنند حتي در عرض 3 سال، 50 هزار نفر نيز كشته نمي شدند و حداقل بايد 526 تن خاكستر بوجود مي آمد.

وي با اشاره به اينكه برخي از مورخان يهودي نيز هولوكاست را انكار كرده اند، گفت: وظيفه هر مورخ پالايش وقايع تاريخي بدور از تحريفات اغراق ها و داستان سرايي ها ست .

صفا تاج افزود: عليرغم اينكه هولوكاست حدود 30 سال به عنوان واقيعت انكار ناپذير مطرح شده بود اما تجديد نظر طلبان در 1978 حركتي را آغاز كردند تا بر اساس اسناد و مدارك اين ادعاي واهي را افشا كنند1 .

وي با اشاره به فضاي خفقان فرانسه براي تجديد نظر طلبان اظهار داشت: پروفسور روژه گارودي در 1985 بدليل انكار هولوكاست محاكمه شد و ناشرين فرانسويي كه براي چاپ آثار او از يكديگر سبقت مي گرفتند، حاضر به انتشار كتاب هاي وي نشدند .