به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی عصر چهارشنبه طی سخنانی در همایش بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا که به همت سازمان بسیج حقوقدانان و جامعه المصطفی العالمیه در سالن همایش غدیر مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به ابعادی از فاجعه بزرگ منا ابراز داشت: در این ماجرا نظام سلطه و عربستان سعودی به هیچ وجه نمی‌خواست که اصلاً مسئله رسانه‌ای شود و متأسفانه در این میان، برخی کشورهای که اتفاقاً قربانیان زیادی دادند سکوت کردند.

وی افزود: با این حال وضع در مورد جمهوری اسلامی ایران کاملاً متفاوت است چه آنکه‌‌ همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند نباید این مسئله مورد غفلت و فراموشی واقع شود.

این مقام عالی دستگاه قضایی همچنین با بیان اینکه تشکیل کمیته حقیقت یاب همچنان مورد تأکید است و باید در ابعاد بین المللی تشکیل شود، گفت: تشکیل این کمیته برای آن است تا ابعاد مختلف قضیه به خوبی روشن شود چرا که اگر روشن نشود تضمینی برای سال‌های آتی در زمینه برگزاری مراسم حج و تأمین امنیت حاجیان، متصور نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است اینکه باید با رایزنی‌های انجام شده و استفاده از ابزارهای دیپلماتیک ما به یک حداقل نتیجه برسیم و دست کم بر همگان روشن شود که آل سعود چه مأموریتی در راستای اهداف نظام سلطه بر عهده داشته و دارد.

اصل فاجعه و حادثه منا باید روشن شود

وی افزود: اصل فاجعه و حادثه باید روشن شود و دست کم اینکه باید خودمان آن را دنبال کنیم و البته در این خصوص نیز مستنداتی وجود دارد و گزارش شاهدان نیز جمع آوری شده که در عرصه‌های مختلف در حال جمع بندی آن‌ها هستیم.

حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: بی‌شک اگر ماجرا مورد بررسی دقیق قرار گیرد، متوجه می‌شویم بستن خیابان مربوطه در روز رمی جمرات به روی زوار اگر نتوانیم قصد نتیجه را در این باره اثبات کنیم بی‌شک قصد فعلی که انجام شده کاملاً قابلیت اثبات دارد، هر چند که معتقدیم حتی ابعاد قصد نتیجه هم قابل اثبات است.

وی تصریح کرد: از سویی اگر فعل‌ها و ترک فعل‌های آل سعود و مأموران آن‌ها نسبت به اصل حادثه ابتدا مورد اغماض باشد اما استدامتاً هم علم است و هم عمد است و لذا همه ابعاد جرم قابلیت رسیدگی دارد، به خصوص جلوگیری از امدادرسانی و مسایل پس از وقوع فاجعه که استدامتاً و بقائاً قابل رسیدگی است به این خاطر همین مسایل باعث افزایش جان باختگان و مصدومان شد.

دادستان کل کشور افزود: اگر جمع قابل قبول حقوقی وجود داشته باشد و بتوان دادگاه بین‌المللی عادلانه مورد قبول کشورهای اسلامی تشکیل شود ما هیچ مشکلی با این مسئله نداریم.

وی گفت: به هر حال در این قضیه بین ۵ تا ۸ هزار نفر از زائران کشورهای مختلف با لباس احرام و با زبان تشنه و در وضع بسیار اسفناک کشته شدند که این را باید از نظر حقوق بین‌الملل به طور جدی پیگیری کرد.

حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه با توجه به حمایت‌های نظام سلطه از عربستان سعودی، دشواری‌هایی در خصوص این پیگیری‌ها وجود دارد، ابراز داشت: با این حال راهکار حقوقی این است که مسئولیت مدنی عربستان سعودی را با استفاده از تئوری خطر دنبال کنیم و از سویی با توجه به قراردادهایی که با عربستان سعودی به خصوص درباره حج داریم و نیز استناد به کنوانسیون‌های بین المللی مسئله را تا احقاق حق دنبال نماییم.

این مقام عالی دستگاه قضایی تأکید کرد: امروز حاکمیت نظام سلطه نباید مانع شود که ما حق خود را با منطق خود پیگیری کنیم چه آنکه از دادگاه‌های مختلف با سازو کار‌های مختلف باید پیگیری کنیم و ستادی هم در قوه قضاییه در این باره تشکیل شده و با همکاری نهادهای مختلف در حال پیگیری مسئله هستیم.

آل سعود را امتداد راهبردی نظام سلطه می‌دانیم

وی گفت: ما باید از همه ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در این خصوص استفاده کرده و برای دفاع از خون‌های به ناحق ریخته شده در حد توان خود پیگیری کنیم.

عضو خبرگان رهبری افزود: از سویی باید دیه این افراد به عنوان خواسته بسیار ابتدایی مورد پیگیری قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه حوادث حج امسال به سان حلقه‌های یک زنجیر در راستای منافع استکبار عمل کرد، بیان داشت: مطلوب نظام استکباری و صهیونیست‌ها این است که همایش بزرگ حج نمود چندانی نداشته باشد و آنها می‌کوشند که به این طریق رعب و وحشتی در بین مسلمین ایجاد شود تا از عظمت و حضور گسترده مسلمانان در مراسم بزرگ حج که برائت از مشرکان است روز به روز کاسته شود.

حجت الاسلام رئیسی اضافه کرد: از این رو ما آل سعود را امتداد راهبردی نظام سلطه می‌دانیم که به سان دست نظام استکباری در منطقه عمل می‌کند.