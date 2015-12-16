به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی فاطمی، عصر امروز در نشست تخصصی فن بازار دانشگاه یزد با موضوع گردشگری اظهار داشت: بیش از ۴۵۰ مسئله و مشكل در حوزه گردشگری استان یزد شناسایی شده كه در حال بررسی این موارد و ارائه راهكار برای آنها هستیم و در قالب یک برنامه پنج ساله این مشكلات را برطرف خواهیم كرد.

وی با بیان اینكه مسئولان از صدر تا ذیل همه بر توسعه اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های صنعت توریسم تاكید دارند، بیان كرد: لازم برای تحقق این امر و رفع موانع و مشكلات از سوی دانشجویان و اساتید دانشگاه در رشته‌های مرتبط، پژوهش‌های لازم انجام و راهكار ارائه شود.

فاطمی با اشاره به اینكه محورهای مهم گردشگری استان یزد مشخص شده است، افزود: استان یزد بیشترین جاذبه گردشگری را در آتشکده زرتشتیان و محله آنان، باغ‌های ایرانی، بافت تاریخی شهر یزد، بازارهای مختلف سنتی شهر یزد، حوزه فرهنگی و ادبی نظیر کتابخانه شرف‌الدین علی یزدی، قبور شاعران، مسجد امیرچخماق و ... را دارد و باید حول این محورها كار شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد نیز در این نشست اظهار داشت: گردشگری یك مقوله فراموش شده است و لازم است بخش‌های مختلف برای احیای این بخش وارد عمل شوند.

محمدمهدی شرافت تاكید كرد: توسعه گردشگری، رشد اقتصادی، اشتغالزایی، حفظ منابع طبیعی و میراث فرهنگی را به دنبال دارد بر این اساس برای توسعه این بخش اهدافی را برای خود تعریف كرده ایم.

وی از جمله این اهداف به تبدیل یزد به قطب معماری ایران، ثبت جهانی تاریخ یزد، تبدیل یزد به مرکز بین‌المللی خاک، گسترش طب سنتی و همچنین فراهم‌کردن زمینه‌های لازم برای بازدید گردشگران و توریست‌ها از مرکز سکونت اقلیت زرتشتی در یزد اشاره كرد.

نمایشگاه فن بازار كه به مناسبت هفته پژوهش در یزد دایر شده بود، امروز به كار خود پایان داد.