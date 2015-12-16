به گزارش خبرنگار مهر، سیروس حسنوند شامگاه چهارشنبه در نشست خبری و هم اندیشی با اصحاب رسانه اظهار داشت: از روزی که سازمان ملی جوانان با تربیت بدنی ادغام شده حوزه جوانان به حاشیه کشیده و منزوی شده است.

وی با بیان اینکه ریاست جمهور به ساماندهی عقب افتادگی حوزه جوانان دستور داده است، عنوان کرد: بر اساس آمار سال گذشته مرکز آمار کشور و اداره کل آمار و اطلاعات استانداری لرستان ۵۹۳ هزار و ۱۰۴ جوان ۱۵ تا ۲۹ سال در لرستان وجود دارد.

معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان لرستان با بیان اینکه طی نیمسال اول سالجاری ۱۰ هزار و ۵۷۰ ازدواج در استان صورت گرفته است، ادامه داد: از این تعداد هشت هزار و ۷۷۵ مورد شهری و هزار و ۷۹۵ مورد روستایی بوده است.

حسنوند با بیان اینکه طی نیمسال نخست سالجاری هزار و ۷۰۴ طلاق در استان صورت گرفته است، تصریح کرد: از این تعداد هزار و ۴۴۱ مورد شهری و ۲۶۳ مورد روستایی بوده است.

وی با بیان اینکه تا پایان آبان ماه سالجاری ۳۴ هزار و ۵۷۴ نفر در استان برای وام ازدواج ثبت نام کرده اند، افزود: از این تعداد تنها حدود ۵۰ درصد یعنی ۱۵ هزار و ۴۲۸ نفر موفق به دریافت این تسهیلات شده اند.