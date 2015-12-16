به گزارش خبرنگار مهر، صلاح الدین قره تپه شامگاه چهارشنبه در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم بسیج که در محل مجتمع فرهنگی و هنری شهید آوینی برگزار شد، گفت: دو سال از آخرین جشنواره فیلم بسیج می گذرد و بنابرقول هایی که آنزمان داده شد سعی کردیم از تولیدات هنری درعرصه فیلم در حد توانمان حمایت کنیم و خوشبختانه در نتیجه آن شاهد تولید آثار خوبی در دور چهارم این جشنواره بودیم.

وی، عرصه فیلم را عرصه اثرگذاری دانست و تصریح کرد: غرب قبل از لشکرکشی به هرکشوری، سعی می کند با ابزار فیلم و سینما آن را به سیطره خود در آورد و سپس از ابزارهای دیگر برای تصاحب آنها استفاده کند که این موضوع نشان از بُرنده بودن فیلم به عنوان یک ابزار اثرگذار در این زمینه است.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت های سازمان بسیج هنرمندان در زمینه حمایت از آثار هنری فاخر و تاثیرگذار گفت: ما برای مقابله با این رویکرد غرب و دشمنان در زمینه تولید آثاری با محتوای ارزشی تلاش داریم و اقداماتی نیز چون برگزاری جشنواره های فیلم بسیج صورت گرفته است.

وی بازخوانی ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی (ولایت و رهبری، استقلال و آزادی، ایثار و شهادت، مهرورزی، استکبارستیزی و دین‌باوری)»، «بیداری اسلامی و مقاومت ملل(تبیین و تبلیغ اهداف و آرمان حرکت های اسلامی و مقاومت مردم به پا خواسته و...)» و «انتظار، امید و آرمان‌گرایی» را از جمله محورهای موضوعی این جشنواره دانست که در فراخوان آن آمده است.

قره تپه، «مضامین آیینی اجتماعی (مبتنی بر اصول خانواده، اخلاق و سبک زندگی ایرانی اسلامی)، تحقق شعار سال با عنوان (دولت و ملت همدلی و هم‌زبانی)»، «مقابله با جنگ نرم شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های استکباری علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی» و «افشای جنایت‌های گروه‌های تکفیری، داعش و...» را از دیگر محورهای موضوعی جشنواره برشمرد.

وی گفت: «زندگی ائمه‌اطهار(ع) و اهل‌بیت و به ویژه نقش حضرت زهرا(س) در الگوسازی و نقش زن مسلمان در زندگی امروز»، «دفاع مقدس و نمود آن در استان و شهرستان‌ها، و محل زندگی سازنده فیلم»، «معرفی ارزش‌های انقلابی و جهادی (محله، شهر، استان) و شخصیت‌های مردمی آن» نیز موضوعات دیگر و سایر محورهای تعیین شده برای جشنواره مذکور است که طی آن ۷۴ اثر به دبیرخانه جشنواره واصل و از بین آنها برترین ها انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.