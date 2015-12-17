جودوکاران همدانی در اردوی آمادگی تیم ملی و مسابقات قهرمانی کشور

جلال نصرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور جودوکاران همدان در اردوی تیم ملی اظهار داشت: فتح الله فریدی وثوق و حمیدرضا کریمی برای حضور در اردوی آمادگی تیم ملی متصل به اعزام مسابقات قهرمانی آسیایی تایلند فردا به تهران اعزام می‌شوند.

وی افزود: همچنین تيم جودو استان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور كه از فردا به مدت دو روز در رده سني بزرگ‌سالان به اصفهان اعزام می‌شود.

رئیس هیئت جودو استان همدان با اشاره به اسامی تیم اعزامی این مسابقات گفت: امیر عزیزی وزن ۶۰- کیلوگرم، سید عرفان هاشمی وزن ۶۶- کیلوگرم، حمیدرضا نجفی وزن ۷۳-کیلوگرم، مسعود بیات وزن ۸۱- کیلوگرم، حسین علمداریان وزن ۹۰- کیلوگرم هستند.

نصرپور خاطرنشان کرد: همچنین محمدمهدی آقا مولایی وزن ۶۰- کیلوگرم، محسن هادئی وزن ۱۰۰- کیلوگرم و علی آهنگری وزن ۱۰۰+ کیلوگرم به مربیگری یوسف غلامی و سرپرستی ابراهیم سعیدیان در این مسابقات حاضر می‌شوند.

وی با اشاره به لزوم استعدادیابی گفت: جودو همدان از قطب‌های اصلی جودو کشور است که این امر با توجه به رده‌های سنی پایه و استعدادیابی محقق شده است.

رئیس هیئت جودو استان همدان یادآور شد: سال گذشته از مربیان کره‌ای برای آموزش این رشته استفاده کردیم و برای آنکه در آینده نیز بتوانیم در رشته جودو حرفی برای گفتن داشته باشیم باید از امروز حرکت و آینده سازی و پشتوانه سازی کنیم.