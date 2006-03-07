محل هاي استقرار پايگاه هاي شور نيكوكاري اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، پايگاه هاي شور حسيني در حسينيه ارشاد، ميدان تجريش امامزاده صالح (ع)، ميدان ونك، سعادت آباد ميدان كاج، سعادت آباد ابتداي بلوار شهيد فرحزادي بازار ميلاد نور، ميدان توحيد، فلكه دوم تهرانپارس، ميدان رسالت ، فلكه دوم صادقيه، ميدان نور، فرهنگسراي ابن سينا شهرك قدس اول خيابان ايران زمين، ميدان ولي عصر (عج)، ميدان هفت تير، ميدان نوبت (مسجدالنبي)، ميدان آزادي، تهرانسرغربي بازار روز، ميدان هاشمي، ميدان وحدت اسلامي، ميدان انقلاب، خيابان 15 خرداد مسجد امام خميني (ره)، ميدان بهارستان، ميدان شهداء، خيابان پيروزي چهار راه كوكاكولا، ميدان خراسان، بزرگراه بسيج (نبش بيست متري افسريه)، نازي آباد- بازار دوم، ميدان ابوذر، يافت آباد- بلوار معلم، خاني آباد نو - ميدان خاني آباد، ميدان شهرري، فلكه دوم دولت آباد، مرقد مطهر حضرت امام خميني (ره) برپا مي شود.

بر اساس اين گزارش از بين محل هاي اعلام شده در پنج نقطه حسينيه ارشاد، مسجد النبي نارمك، صحن مطهر امامزاده صالح، فلكه دوم نازي آباد و فرهنگسراي ابن سيناي شهرك قدس ، پايگاه هاي اصلي شور نيكوكاري استقراريافته و برنامه هاي آن از سوي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نيز به طور مستقيم پخش مي شود.