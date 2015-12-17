رسانه و وقف هر دو در راستای فرهنگ دینی و اسلامی حرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری شامگاه چهارشنبه در همایش وقف و رسانه، وقف را سنت حسنه اعلام کرد و افزود: در راستای ترویج و تعمیق فرهنگ وقف در جامعه رسانه ها رسالت بسیار سنگینی بر دوش دارند.

وی با بیان اینکه رسانه حامی وقف است، اظهار کرد: رسانه و وقف هر دو در راستای فرهنگ دینی و ارزش های دینی و اسلامی حرکت می کنند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان گفت: رسانه ها اصلی ترین حرکت را در مدیریت وقف باید داشته باشند.

صفری یکی از اهداف برگزاری همایش رسانه و وقف را ارزیابی نقش اطلاع رسانی و توسعه فرهنگ وقف عنوان کرد.

وی عملکرد رسانه های مکتوب و خبرگزاری ها در استان زنجان را در تعمیق و توسعه فرهنگ وقف بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: رسانه ها باید بیش از این برای ارتقای فرهنگ وقف تلاش کنند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان تصریح کرد: صدا و سیمای مرکز اشراق و رسانه ها با همفکری با هم باید در رفع مشکلات جامعه با توسعه فرهنگ وقف در جامعه برنامه ریزی کنند.

صفری افزود: جامعه ‎رسانه‎ای استان زنجان جامعه‌ای پویا و تاثیرگذار است و افرادی که در این حوزه فعالیت دارند انسان‎های ولایتمدار و پایبند به اصول نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی ادامه داد: کار در حوزه وقف در جامعه زیاد است و در حال حاضر اکثر افراد جامعه در خصوص کلیت وقف آگاهی دارند اما متاسفانه در زمینه جزییات آن اطلاعی در بین مردم وجود ندارد که باید برنامه ریزی های لازم در دستور رسانه ها قرار گیرد.