خراسان رضوی با کمبود خون روبرو است/چشم امید به یاری مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون خراسان رضوی این سازمان طی اطلاعیه ای اعلام کرد: به دلیل آغاز فصل سرما و برودت هوا و به دنبال آن کاهش مراجعه مردم به پایگاه های انتقال خون این سازمان با کاهش ذخایر خونی روبرو شده است.

در این اطلاعیه آمده است به دلیل لزوم حفظ ذخایر خونی و جلوگیری از کاهش ذخایر خونی و تاکید بر اینکه نیاز به خون همیشگی است لذا از تمامی شهروندان و زائران بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) درخواست می شود با حضور در پایگاه های انتقال خون و اهدای خون به یاری بیماران نیازمند بشتابند.

بنا بر این اطلاعیه شرایط عمومی اهدای خون شامل وزن بیش از ۵۰ کیلوگرم، سن بین ۱۸ تا ۶۰ سال، رعایت فواصل اهدای خون حداقل به مدت ۸ هفته، رعایت تعداد نوبت مجاز اهدای خون در سال برای بانوان سالانه ۳ بار و برای آقایان سالانه ۴ بار، پرهیز ار رفتارهای غیر بهداشتی و همچنین برخورداری از سلامت عمومی جسمانی و روانی عنوان شده است و از داوطلبان اهدای خون درخواست شده است تا کارت ملی خویش را در هنگام مراجعه به پایگاه های اهدای خون به همراه داشته باشند.

در همین راستا تاکید شده است با توجه به مدت زمان محدود نگهداری فراورده های خونی ، نیاز همیشگی به فراورده های خونی و ضرورت اهدای مستمر خون وجود دارد.