مرکل: اسد در راه حل بلندمدت سیاسی سوریه نقشی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان گفت بشار اسد در مذاکرات صلح آینده سوریه جایگاهی ندارد و به احتمال زیاد نقشی در دولت آینده سوریه نخواهد داشت.

مرکل هدف طولانی مدت در سوریه را مذاکرات صلح با حضور احزاب مخالف ارزیابی کرد و گفت در تلاش های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ چهارساله سوریه بشار اسد حضور نخواهد داشت.

وی در ادامه سخنان خود در جمع اعضای پارلمان این کشور افزود: نباید فراموش کرد که بیشتر مهاجران ساکن اروپا به خاطر سیاست های بشار اسد از کشور خود فرار کرده اند.

صدراعظم آلمان همچنین بر لزوم مشارکت کشورهای منطقه برای رسیدن به یک توافق جامع در سوریه تاکید کرد.