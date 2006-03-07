همايش جشنواره توليد ملي برگزار شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، دومين روز از جشنوارة توليد ملي با برگزاري ميزگردي با حضور رئيس حوزه مشاوران جوان وزارت صنايع و معادن، رئيس خانه صنعت و معدن ايران، رئيس خانه صنعت و معدن جوانان، رييس برنامههاي عمراني آژانس (UNDP) درايران، در محل سالن همايشهاي وزارت كار و امور اجتماعي صبح امروز ادامه يافت.
حميد رضا عليان، مشاور وزير و رئيس حوزه مشاوران جوان وزارت صنايع و معادن با برشمردن اهميت موضوع مديريت دانش و اطلاعات در عصر كنوني وسند چشم انداز توسعه كشور، محور عمده فعاليت حوزه مشاوران جوان وزارت صنايع ومعادن را در اين راستا دانست و با تاكيد بر لزوم تربيت و آموزش نيروي انساني از بدو تحصيل تا مراتب تكميلي آن، بر هر چه بيشتر محور قراردادن نقش جوانان در عرصههاي مهم تصميمسازي و تصميمگيري در صنعت كشور تأكيد كرد.
وي با بر شمردن ويژگيهاي منحصر به فرد جوانان و توانمنديهاي فراوان آنان، از بيتوجهي در دخالت دادن جوانان در امور مهم و تصميمساز كشور در سالهاي بعد از دفاع مقدس به شدت انتقاد كرد و خواستار بازنگري ريشهاي در اين نوع نگاه در بين مسئولان كشور شد.
مشاور وزيرصنايع با ترسيم آينده بسيار روشن براي حضور تأثيرگذار جوانان در اداره فكري و اجرائي كشور، اعتقاد رياست محترم جمهور به توان جوانان را عامل اين اميدواري اعلام كرد و خواستار بسيج همه جانبه در تمامي دستگاهها براي همراهي با اين نهضت متأثر از آموزههاي علمي و اعتقادي مردمان مسلمان ايران شد.
وي نقش غير قابل جايگزين پيشكسوتان و اساتيد صنعت و فنآوري را نيز در اين موضوع، بسيار پررنگ و پراهميت خواند و از تمامي اصحاب انديشه و صنعت خواست با بها دادن ويژه به كانونهاي تفكر به عنوان عقبه فكري خود در تحقق تحول مورد نظر دولت نهم نقشآفريني ويژه نمايند.
در پايان اين ميز گرد از برگزيدگان خانههاي صنعت و معدن ايران با اهداي لوحهاي تقدير قدرداني شد.
