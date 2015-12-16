سناتور آمریکایی: آزمایش موشکی، خارج از توافق هسته ای است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «کریس کونز» سناتور دموکرات کنگره آمریکا می گوید آزمایش های موشکی ایران خارج از چارچوب توافق هسته ای است و ایران باید درباره این آزمایش ها پاسخ دهد.

وی از دولت اوباما خواست پرونده موشکی ایران را در سازمان ملل پیگیری کند. این عضو کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا افزود مقامات آمریکایی باید از اجرای برجام توسط ایران اطمینان حاصل کنند و برای این مسئله باید از جامعه بین الملل کمک بگیرند.

بسیاری از رسانه های آمریکایی آزمایش موشک بالستیک ایران را منعکس و ادعا کردند که این آزمایش نقض کننده قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل است.

نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز از بررسی آزمایش موشکی ایران در سازمان ملل خبر داد و گفت در صورت تایید، آن را در شورای امنیت مطرح خواهد کرد.