  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۳:۲۲

سناتور آمریکایی: آزمایش موشکی، خارج از توافق هسته ای است

سناتور آمریکایی: آزمایش موشکی، خارج از توافق هسته ای است

عضو کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا می گوید آزمایش موشکی ایران خارج از توافق هسته ای است و باید بیشتر بررسی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «کریس کونز» سناتور دموکرات کنگره آمریکا می گوید آزمایش های موشکی ایران خارج از چارچوب توافق هسته ای است و ایران باید درباره این آزمایش ها پاسخ دهد.

وی از دولت اوباما خواست پرونده موشکی ایران را در سازمان ملل پیگیری کند. این عضو کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا افزود مقامات آمریکایی باید از اجرای برجام توسط ایران اطمینان حاصل کنند و برای این مسئله باید از جامعه بین الملل کمک بگیرند.

بسیاری از رسانه های آمریکایی آزمایش موشک بالستیک ایران را منعکس و ادعا کردند که این آزمایش نقض کننده قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل است.

نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز از بررسی آزمایش موشکی ایران در سازمان ملل خبر داد و گفت در صورت تایید، آن را در شورای امنیت مطرح خواهد کرد.

کد مطلب 3002145

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها