تضعیف سیستم دفاعی پوست نوزاد با استفاده از روغن زیتون

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه منچستر در تحقیق اخیر خود دریافتند استفاده از روغن زیتون یا روغن آفتابگردان بر روی پوست نوزاد تازه متولدشده موجب می شود موانعی که بر روی پوست به عنوان مانع اتلاف آب و نفوذ مواد آلرژی زا و عفونت عمل می کنند آسیب ببیند.

علیرغم توصیه اکثر متخصصان مامایی در مورد استفاده از این روغن ها برای رفع خشکی پوست، مطالعه فعلی نشان می دهد این روغن ها با ایجاد تغییر در لایه حفاظتی پوست نوزاد موجب افزایش بروز اگزما در دهه های بعد می شوند؛ به طوریکه میزان ابتلا به اگزما در دهه ۱۹۴۰ در کودکان بین سنین ۲ تا ۱۵ سال از ۵ درصد تا ۳۰ درصد در حال حاضر افزایش یافته است.

به منظور آزمایش این تاثیرات، ۱۱۵ نوزاد تازه متولدشده به سه گروه تقسیم شدند: روغن آفتابگردان، روغن زیتون و بدون روغن. در مورد گروه کودکانی که با روغن تحت نظر بودند روزی دو بار کمی روغن بر روی پوست شان مالیده می شد.

در پایان روز ۲۸ آزمایش، با بررسی ساختار پوست هر نوزاد مشخص شد که رشد عملکرد مانع حفاظتی پوست در هر دو گروه روغن در مقایسه با گروه بدون روغن به تعویق افتاده بود.