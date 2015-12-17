بهروز میرزا در حاشیه هفتمین جلسه هم اندیشی روسای دانشگاه ها و مراکز علمی استان، که روز گذشته در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با تشکیل منظم جلسات هم اندیشی و طرح مسائل گوناگون و بهره گیری از ظرفیت های علمی و فرهنگی دو نهاد تاثیرگذار دانشگاه و بسیج امیدواریم هر روز شاهد پیشرفت و توسعه علمی، صنعتی، اقتصادی و فرهنگی استان باشیم.

میرزا گفت: رتبه رشد علمی ایران در منطقه یک است و همچنین در فرآیند تولید علم و مستندات علمی رتبه ۱۶ را دارد بر اساس اطلاعات سایت های بین المللی در سطح خاورمیانه از کشور ترکیه و روسیه هم جلوتر هستیم.

وی با اشاره به اینکه ایران بر اساس شاخص تولیدات مقالات برتر دنیا از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ رشد تقریبا ۲ برابری داشته و از هشت دهم درصد به ۵۶ و یک دهم درصد رسیده است، افزود: این مهم نشان از این دارد که دانشگاهیان، دانشمندان و محققان ایرانی خوب کار می کنند و در مقایسه با قبل از انقلاب که کل سهم پژوهش ما ۴ دهم درصد بود افزایش ۴ برابری مواجه هستیم.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی کرج با بیان اینکه کشور ما در بخش تولید علم رتبه خوبی دارد تصریح کرد: در بخش فناوری و تجاری سازی علم ضعیف و در رتبه ۹۷ تا ۱۰۰ دنیا قرار داریم این امر نشان دهنده اشکال در سیاست گذاری روند دانشگاه های کشور است باید در سیاست گذاری جدید تغییرات اساسی توسط دولت و مسئولان لحاظ شود.

تغییر رویکرد دانشگاه ها باید در دستور کار قرار گیرد

میرزا در ادامه تاکید کرد: دانشگاه های کشور به طور هم زمان توانایی آموزش، پژوهش، کار صنعتی و مشاوره به صنعت را ندارند و از مقوله تولید ناخالص ملی کشور بر اساس اقتصاد دانش بنیان عقب هستند به همین منظور نیاز است در این زمینه اقدام جدی انجام شود.

وی تنها راه نجات اقتصاد کنونی کشور را تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: باید به دانشگاه ها توجه ویژه ای شود دانشگاه ها باید از آموزش پروری خارج شده و وارد پژوهش محوری و کمک به فرآیند تولید علم نوآوری علم شوند.

میرزا با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه باید تا دو دهه دیگر ایران به عنوان مرجعیت علمی و فناوری منطقه باشد، گفت: تغییر رویکرد دانشگاه ها باید در دستور کار قرار گیرد تا این مهم تحقق پیدا کند.

رییس دانشگاه ازاد اسلامی کرج در پایان با اشاره به اینکه دانشگاه های البرز در کنار ۳۰۰ کارخانه و بنگاه اقتصادی قرار گرفته اند، گفت: باید از ظرفیت صنعتی استان استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفتمین جلسه هم اندیشی روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان البرز و بسیج دانشجویی که شامگاه چهارشنبه در دانشگاه آزاد واحد کرج برگزار شد، تحولات منطقه و مقوله فرهنگی هنری در دانگشاه ها مورد بحث قرار گرفت.