مصاف حساس صبای قم و استقلال/ صبا در پی خلق شگفتی در تهران

خبرگزاری مهر - گروه استانها: پرونده رقابتهای لیگ برتر فوتبال در نیم فصل نخست، امروز و فردا با برگزاری چند مسابقه بسته میشود که در یکی از بازیها، تیم صبای قم در تهران میهمان آبی پوشان استقلال است.
شاگردان علی دایی که در هفتههای اخیر نتایج خوبی به دست آوردهاند امروز در حالی برابر استقلال قرار میگیرند که پیروزی بر استقلال در این بازی خارج از خانه صبا را به رده دوم یا سوم جدول رده بندی خواهد رساند.
صبای قم که نیم فصلی فوق العاده را پشت سر گذاشته تنها در یک بازی از ۱۴ بازی قبلی خود بازنده شده است و میخواهد با کسب امتیاز از بازی امروز با استقلال با همین یک باخت نیم فصل را به انتها برساند.
صبا با ۲۵ امتیاز تیم چهارم جدول رده بندی است و تیمهای ذوب آهن بات ۲۶ امتیاز، استقلال تهران با ۲۷ امتیاز و استقلال خوزستان با ۲۸ امتیاز بالاتر از صبای قم قرار گرفتهاند.
بدین ترتیب تکلیف قهرمان نیم فصل در مسابقات هفته پانزدهم مشخص میشود و صبا در این هفته قطعا شانس قهرمانی نیم فصل نخواهد داشت اما میخواهد با کسب امتیاز و حتی پیروزی در بازی با استقلال از این تیم در جدول پیشی بگیرد تا در نیم فصل دوم برای قهرمانی بجنگد.
اینکه صبا مدعی قهرمانی هست یا خیر، موضوعی است که در مورد آن بحث وجود دارد و بسیاری، صبا را دارای شخصیت قهرمانی نمیدانند با این حال برخی از اهالی فوتبال نیز عقیده دارند تیمی که از وجود علی دایی و بازیکنانی باتجربه و تأثیرگذار بهرهمند است در صورت تقویت میتواند مدعی قهرمانی باشد.
این، موضوعی است که علی دایی سرمربی صبای قم در نشست خبری پیش از دیدار برابر استقلال به آن اشاره و عنوان کرد که تیمش در پس کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا است و نیم نگاهی به عنوان قهرمانی نیز دارد.
در لیگی که استقلال خوزستان در فاصله یک هفته مانده به پایان نیم فصل صدرنشین آن است، مدعی قهرمانی دانستن صبا به هیچ وجه دور از ذهن نیست و نتایج خوب صبا در کنار مدعیان دیگری چون استقلال خوزستان، استقلال تهران، ذوب آهن و مدعیانی چون پرسپولیس، سپاهان و تراکتورسازی که در آینده از راه خواهند رسید نوید نیم فصلی دومی فوق العاده را میدهد.
استقلال نیز به همراه صبا و استقلال خوزستان یکی از ۳ تیمی است که در نیم فصل اول تنها یک شکست در کارنامه میبیند و باید دید با توجه به تقابل استقلال و صبا از یک سو و بازی سخت استقلال خوزستان در اصفهان برابر ذوب آهن، کدام یک از این تیمها با کمترین شکست، نیم فصل را به پایان میبرند.
استقلال پس از تساوی هفته گذشته با تراکتورسازی حالا موقعیت قهرمانی نیم فصل را در خطر میبیند و اگر امروز برنده بازی نباشد قطعا قهرمان نیم فصل نخواهد شد اما پرویز مظلومی میداند در برابر علی دایی از پیش برنده میدان نیست حتی اگر در خانه و در برابر دیدگان هواداران خود برابر صبا به میدان برود.
برابر استقلال به پیروزی فکر میکنیم
مربی تیم فوتبال صبای قم میگوید برابر استقلال به پیروزی فکر میکنیم و میخواهیم فاصله خود را با صدر جدول کاهش دهیم.
محمد دایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بازی امروز برابر استقلال فرید کریمی را در اختیار نداریم با این حال سایر نفرات ما آماده بازی هستند و پس از بازی با ملوان تمرینات محدود اما خوبی را پشت سر گذاشتهایم.
وی افزود: بازی با استقلال همیشه سخت است زیرا این تیم مدعی قهرمانی است و امتیازات زیادی جمع آوری کرده و جز در یک بازی، در سایر مسابقات خود بازنده نبوده و در چنین شرایطی بازی با این تیم در خانه حریف دشواریهای خاص خود را دارد.
مربی تیم فوتبال صبای قم گفت: شاید کسب یک امتیاز از یک بازی بیرون از خانه آن هم در برابر استقلال نتیجه خوبی باشد اما برابر استقلال به پیروزی فکر میکنیم و میخواهیم امتیاز کامل این بازی را به دست بیاوریم.
دایی بیان داشت: در بازیهای مهم و حساس، باید قدردان موقعیتها بود و امیدوارم روز، روز مهاجمان ما باند و تمامی نفرات ما حداقل اشتباه را در این بازی انجام دهند.
وی عنوان کرد: شرایط صبا در جدول به گونهای است که میتواند در نیم فصل دوم برای کسب سهمیه آسیا و مدارج بالاتر قدم بردارد و همان طور که سرمربی تیم وعده داده بود تیم ما هفته به هفته از نظر فنی و تاکتیکی تیم بهتری نشان داده است.
دیدار تیمهای صبای قم و استقلال در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۶ و ۲۰ دقیقه امروز پنجشنبه ۲۶ آذرماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشود.
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