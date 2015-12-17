کمال شیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دور برگشت مرحله گروهی لیگ بر‌تر فوتبال نوجوانان کشور از روز جمعه ۲۷ آذرماه آغاز می‌شود و در یکی از بازی‌ها تیم صبای قم برابر نماینده البرز صف آرایی می‌کند.

وی افزود: تیم‌های فوتبال صبای قم و پورالبرز کرج روز جمعه ۲۷ آذر از ساعت ۱۴ در ورزشگاه شهید حیدریان قم برابر هم به میدان می‌روند و صبا به دنبال کسب نخستین پیروزی خانگی خود در مرحله گروهی لیگ بر‌تر نوجوانان است.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان صبای قم گفت: صبا در مسابقات این فصل با تیم‌های ذوب آهن اصفهان، پورالبرز کرج، پتوی لاله اصفهان، مقاومت تهران و سپاهان اصفهان همگروه شده است و ۲ تیم بر‌تر از میان این ۶ تیم به مرحله دوم صعود می‌کنند و تیم قعرنشین نیز راهی لیگ مناطق خواهد شد.

شیری بیان داشت: صبای قم در دور رفت این مسابقات ۵ بازی برگزار کرد که با ۳ تساوی و ۲ شکست به کار خود پایان داد که تساوی‌های این تیم در مسابقات خانگی برابر تیم‌های ذوب آهن و پتوی لاله اصفهان و دیدار خارج از خانه برابر پورالبرز کرج رقم خورد.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان صبای قم عنوان کرد: این تیم که از وجود بازیکنان بومی و نوجوان فوتبال قم بهره‌مند است در مسابقات خارج از خانه در تهران و اصفهان برابر مقاومت تهران و سپاهان نیز بازنده شد اما امیدوار است در دور برگشت پیروزی‌های خود را آغاز کند.

وی تصریح کرد: تقابل با تیم‌های پرهزینه و پرمهره‌ای چون مقاومت تهران، ذوب آهن و سپاهان سبب شده صبا امسال قرعه سختی در مرحله گروهی داشته باشد و بقا در لیگ بر‌تر را هدف اصلی خود قرار دهد اما مواجه شدن با چنین تیم‌های سطح تجربی بازیکنان را بالا می‌برد.