  1. استانها
  2. قم
۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۴۷

در لیگ بر‌تر فوتبال نوجوانان کشور؛

تیم فوتبال نوجوانان صبای قم به دیدار پورالبرز کرج می‌رود

تیم فوتبال نوجوانان صبای قم به دیدار پورالبرز کرج می‌رود

قم - سرمربی تیم فوتبال نوجوانان صبای قم با بیان اینکه در سال‌های اخیر، کاراته بانوان قم همواره خارج از دید قرار داشته گفت: تیم نوجوانان صبای قم در لیگ بر‌تر به دیدار پورالبرز کرج می‌رود.

کمال شیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دور برگشت مرحله گروهی لیگ بر‌تر فوتبال نوجوانان کشور از روز جمعه ۲۷ آذرماه آغاز می‌شود و در یکی از بازی‌ها تیم صبای قم برابر نماینده البرز صف آرایی می‌کند.

وی افزود: تیم‌های فوتبال صبای قم و پورالبرز کرج روز جمعه ۲۷ آذر از ساعت ۱۴ در ورزشگاه شهید حیدریان قم برابر هم به میدان می‌روند و صبا به دنبال کسب نخستین پیروزی خانگی خود در مرحله گروهی لیگ بر‌تر نوجوانان است.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان صبای قم گفت: صبا در مسابقات این فصل با تیم‌های ذوب آهن اصفهان، پورالبرز کرج، پتوی لاله اصفهان، مقاومت تهران و سپاهان اصفهان همگروه شده است و ۲ تیم بر‌تر از میان این ۶ تیم به مرحله دوم صعود می‌کنند و تیم قعرنشین نیز راهی لیگ مناطق خواهد شد.

شیری بیان داشت: صبای قم در دور رفت این مسابقات ۵ بازی برگزار کرد که با ۳ تساوی و ۲ شکست به کار خود پایان داد که تساوی‌های این تیم در مسابقات خانگی برابر تیم‌های ذوب آهن و پتوی لاله اصفهان و دیدار خارج از خانه برابر پورالبرز کرج رقم خورد.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان صبای قم عنوان کرد: این تیم که از وجود بازیکنان بومی و نوجوان فوتبال قم بهره‌مند است در مسابقات خارج از خانه در تهران و اصفهان برابر مقاومت تهران و سپاهان نیز بازنده شد اما امیدوار است در دور برگشت پیروزی‌های خود را آغاز کند.

وی تصریح کرد: تقابل با تیم‌های پرهزینه و پرمهره‌ای چون مقاومت تهران، ذوب آهن و سپاهان سبب شده صبا امسال قرعه سختی در مرحله گروهی داشته باشد و بقا در لیگ بر‌تر را هدف اصلی خود قرار دهد اما مواجه شدن با چنین تیم‌های سطح تجربی بازیکنان را بالا می‌برد.

کد مطلب 3002169

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها