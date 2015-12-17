۴۰ وقف جدید در خراسان جنوبی به ثبت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد طاهر گرایلی چهارشنبه شب در دومین همایش یاوران وقف که ویژه مشاوران املاک شهرستان بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: با تغییری نگرشی که در حوزه وقف ایجاد شده است امسال شاهد ثبت ۴۰ وقف جدید در استان بوده‌ایم که نشان از ترویج سنت حسنه وقف در جامعه است.

وی بیان کرد: این مهم جز با تلاش رسانه‌ها و همراهی و همکاری مشاوران املاک به عنوان یاوران وقف امکان پذیر نبود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی بر نقش مهم مشاوران املاک در حفاظت و حراست از املاک وقفی تاکید کرد و گفت: مشاوران املاک باید دقت کنند که در خرید و فروش املاک وقفی ۱۵ درصد از قیمت ملک سهم اوقاف است.

وقف، مهم‌ترین عامل در کاهش فقر و رفع نیاز نیازمندان

گرایلی اضافه کرد: نیاز است تا مشاوران املاک در موقع خرید و فروش این املاک مشخص کنند که قرار است سهم اوقاف را خریدار پرداخت کند یا فروشنده.

مدیر اوقاف و امور خیریه بیرجند نیز در این همایش، وقف را مهم‌ترین عامل در کاهش فقر و رفع نیاز نیازمندان عنوان کرد و گفت: سنت حسنه وقف به عنوان یک عمل پسندیده باید در جامعه ترویج یابد.

خدایی با بیان اینکه در دستورات دینی تاکید زیادی بر توجه و ترویج سنت وقف شده است، بیان داشت: برکسی پوشیده نیست که احیای سنت وقف از سنت های پسندیده انبیا و اولیای الهی است که منشا خیرات و برکات فراوان در جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه وقف، دارای اثرات مثبت اجتماعی، اقتصادی و همچنین شکوفایی در جامعه است، عنوان داشت: هفته وقف بهترین فرصت برای شناساندن موقوفات به جامعه است.

مدیر اوقاف و امور خیریه بیرجند ادامه داد: باید جامعه به این باور عمومی برسد که وقف، تنها مخصوص پولداران نیست و همه آحاد جامعه می‌توانند حتی با وقف یک کتاب نامشان را در لیست واقفین به ثبت برسانند.

ثبت ۱۷ وقف جدید در شهرستان بیرجند

خدایی همچنین به نقش موثر مشاورین املاک به عنوان افرادی امین، متعهد و بازوان اداره اوقاف اشاره کرد و افزود: یکی از بزرگ‌ترین اهداف برگزاری این همایش را با حضور مشاوران املاک شهرستان بیرجند، استفاده از ظرفیت این افراد و کمک گرفتن از آنان جهت ارزش گذاری موقوفات است.

وی با بیان اینکه حضور مشاوران املاک را در دومین همایش یاوران وقف، عینیت گذاری به بحث وقف است، از مشاورین املاک خواست تا مشاوران املاک و خبرگان محلی در ارزش گذاری و قیمت گذاری بین املاک وقفی و املاک شخصی تفاوت قایل شوند.

به گفته وی از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۱۷ وقف جدید در بیرجند به ثبت رسیده است.