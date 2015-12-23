نانوای رشتی کتابخوان برتر معرفی می کند/خاطره گویی در رادیو فرهنگ

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: فروردین ماه امسال بود که ابتکار یک نانوای جوان پای مارا به نانوایی‌اش بازکرد و ایده جذابش برای ترویج فرهنگ مطالعه، سوژه‌ای شد برای نوشتن گزارشی که به قول خودش مسیر زندگی این نانوای جوان را تغییر داد.

ناصر بَلباسی که ۳۰ سال بیشتر از سال‌های زندگی‌اش نمی‌گذرد، نانوای خوش ذوقی است که با هدف احترام به وقت مشتری و ترویج فرهنگ مطالعه، ۳۰- ۴۰ جلد کتاب را روی بخشی از پیشخوان نانوایی‌اش چیده بود تا مشتریانی که دقایقی برای خریدن نان معطل می‌شوند را با خواندن کتاب سر کنند.

ایده جذاب ناصر، پای خیلی‌ها را ، از مردم عادی گرفته تا اعضای شورای شهر رشت و مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی و حتی برخی از نمایندگان گیلان را به شهرک لاکانشهر و نانوایی جالبش باز کرد و حالا بعد از گذشت هشت ماه از اجرای این ایده جالب، نه تنها کتابخانه نانوایی بیش از هزار جلد کتاب دارد و ناصر با ایده‌های جذابش خیلی‌ها را از داخل و خارج شهرک کتابخوان کرده، بلکه خودش نیز به پای ثابت یکی از برنامه‌های رادیو فرهنگ با عنوان «زیر چتر فرهنگ» تبدیل شده است.

کار خوب جواب می‌دهد

شاید اگر هر کسی به غیر از ناصر بلباسی بود که به واسطه اجرایی کردن ایده جالب و جذابش این همه مشهور شده بود و کلی پیشنهاد کاز از جاهای مختلف داشت، پختن نان را کنار می‌گذاشت و مسیر جدیدی را در زندگی آغاز می‌کرد اما، ناصر‌‌ همان ناصر هشت ماه پیش است. با‌‌ همان ذوق و شوق و‌‌ همان دقت و وسواس که در پخت نان و شیرمال‌های خوشمزه و معروفش دارد.

موقع پختن شیرمال به سراغش می‌روم چرا که شیرمال‌ها را خارج از وقت معین پخت نان می‌پزد و سرش خلوت‌تر است. به گفته خودش به خاطر کیفیت خوب نان و شیرمالی که می‌پزد آنقدر مشتری از جاهای مختلف شهر دارد که بعضی روز‌ها حتی فرصت سر خاراندن هم ندارد.

با‌‌ همان اشتیاق همیشگی از اتفاقاتی که در طول این هشت ماه برایش افتاده می‌گوید و معتقد است کاری که نیت خیر پشتش باشد و از ایده به اجرا در بیاید، حتما جواب می‌دهد.

وی به خبرنگار مهر توضیح می‌دهد: روزی که می‌خواستم کتاب‌ها را روی پیشخوان نانوایی‌ام بگذارم، تنها ۳۰ - ۴۰ جلد بیشتر نبودند و تنوع موضوعی زیادی هم در کتاب‌ها نبود اما با‌‌ همان تعداد کتاب ایده‌ام را به اجرا گذاشتم.

ناصر ادامه می‌دهد: خیلی‌ها در ابتدا معتقد بودند که کار بیهوده‌ای می‌کنم و حتی یادم هست یکی از مشتریان وقتی کتاب‌ها را دید از کار من خنده‌اش گرفت و گفت گفت کی توی نانوایی کتاب می‌خواند؟ ولی شاید باورتان نشود همین مشتری الان یکی از فعال‌ترین کتابخوان‌های نانوایی است و کتاب‌ها هم از ۴۰ جلد به بیشتر از هزار جلد رسیده است.

این جوان خوش ذوق رشتی درباره برنامه‌هایی که برای گسترش اجرای ایده‌اش دارد می‌گوید: خیلی از هم صنفی‌های خودم وقتی فهمیدند چنین کاری کرده‌ام به من اطمینان دادند که کار بیهوده‌ای است و جواب نمی‌دهد اما حالا‌‌ ،همان افراد خودشان تقاضا کرده‌اند که برایشان کتاب ببرم و آن‌ها هم در نانوایی‌هایشان کتاب برای مطالعه بگذارند.

ناصر می‌افزاید: چند نفر از همکارانم در سطح شهر و استان اعلام موافقت کرده‌اند که جایگاهی را برای کتاب در نانوایی‌هایشان تعبیه کنند تا مشتریان آن‌ها هم بتوانند زمان معطلی در نانوایی را با خواندن کتاب سپری کنند.

وی ادامه می‌دهد: جالب است بدانید که خیلی از این نانوا‌ها به تشویق مشتریانشان می‌خواهند این کار را انجام بدهند و حتی یکی از همکاران به من می‌گفت که روزی یکی از مشتریانش به او گفته تنها نان خوب دست مردم دادن که مهم نیست، برو ببین یکی از همکارانت چطور برای وقت مردم ارزش قائل شده و توی نانوایی‌اش کتاب گذاشته تا مردم مطالعه کنند.

ایده‌هایی که تمامی ندارند

از ناصر درباره استقبال مردم می‌پرسم و اینکه در طول این هشت ماه آیا کاری کرده که علاقه مردم به کتابخوانی بیشتر شود؟ همینطور که خمیر شیرمال‌ها را پهن می‌کند و رویشان تخم مرغ می‌زند پاسخ می‌دهد: من هر روز به دنبال ایده جدیدی برای علاقه‌مند‌تر کردن مردم به کتاب خوانی هستم. به همین دلیل هر بار سعی می‌کنم از ابزاری جدید برای این کار استفاده کنم. مثلا همین ماه پیش تصمیم گرفتم کتابخوان بر‌تر را معرفی کنم به همین دلیل دفتر امانات کتاب را بررسی کردم و دیدم در شش ماه گذشته یکی از شهروندان بیشتر از ۴۰ جلد کتاب به امانت گرفته برای همین او را به عنوان کتابخوان بر‌تر معرفی کردم و برای جایزه‌اش مصرف یک ماه نان رایگان در نظر گرفتم و جالب است بدانید که برنده ما وظیفه دارد هم برای خانواده خوش نان بگیرد و هم برای پدربزرگش.

وی ادامه می‌دهد: من حتی برای کودکان کتابخوان هم جایزه در نظر گرفته‌ام و به بچه‌هایی که از کتاب‌های کودکان استفاده می‌کنند، شیر مال جایزه می‌دهم.

این نانوای جوان به نوشته بالای سرش اشاره می‌کند و می‌گوید: اینجا نوشته‌ام «وای. فای» نداریم؛ با هم صحبت کنید یا کتاب بخوانید. می‌دانید همین نوشته چند نفر را کتابخوان کرده؟ مردم به دنبال سرگرمی‌های خوبند. وقتی شما کتاب خوب در اختیار مردم نگذاری خوب معلوم است که سرشان مدام توی گوشی است و با کتاب قهر می‌کنند اما اگر کتاب خوب در مکان مناسب عرضه شود، شک نکنید که مردم هم به کتاب خواندن علاقه‌مند می‌شوند.

پیامکی که ناصر را خاطره گوی رادیو «فرهنگ» کرد

از او درباره ماجرای حضورش در رادیو «فرهنگ» می‌پرسم و او با لبخندی پر انرژی توضیح می‌دهد: من اعتقاد دارم اگر کار خوب را برای رضای خدا انجام بدهی، خدا هم راه‌های پیشرفت را یکی یکی جلوی پایت می‌گذارد. یک روز بعد از عاشورا بود که برای خرید آرد رفته بودم و توی ماشین رادیو روشن بود. مجری برنامه درباره نظرخواهی پیامکی صحبت می‌کرد که درباره راه‌های علاقه‌مند کردن مردم به کتاب خواندن بود. مردم از شهرهای مختلف پیامک می‌دادند و هر کس نظری داشت. من هم به شماره‌ای که اعلام کرده بودند پیامک دادم و گفتم به نظر من باید کتاب خوب در جای خوب به مردم عرضه شود تا فرهنگ مطالعه گسترش پیدا کند. من در نانوایی خودم این ایده را اجرا کرده‌ام و جواب داد.

ناصر ادامه می‌دهد: حتی فکرش را هم نمی‌کردم که پیامک من را بخوانند ولی مجری برنامه پیامک من را خواند و بعد از چند روز هم تماس گرفتند و گفتند که این مسابقه پیامکی بوده نه نظر خواهی و من توی مسابقه برنده یک دستگاه رادیو شده‌ام.

وی می‌افزاید: دو-سه روز بعد از این ماجرا بود که خانمی با من تماس گرفت و گفت که سردبیر برنامه از ایده من خیلی خوشش آمده و می‌خواهند هر هفته توی برنامه‌شان بخشی را به خاطرات من اختصاص بدهند.

ناصر می‌گوید: حالا چند هفته‌ای است که روزهای پنج شنبه ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در برنامه «زیر چتر فرهنگ» از اتفاقاتی که توی یک هفته افتاده تعریف می‌کنم. برای مثال یک هفته یکی از اهدا کنندگان کتاب به کتابخانه نانوایی را معرفی و از او قدردانی کردم و هر بار هر موضوع جالبی که پیش بیاید را بازگو می‌کنم و در ‌‌نهایت هم یک کتاب معرفی می‌کنم.

فاصله حرف تا عمل

نانوای خوش ذوق رشتی معتقد است با حرف نمی‌توان مردم را به کتابخوانی علاقه‌مند کرد و باید وارد گود عمل شد.

او می‌گوید: من بار‌ها از مدیران و مسئولان مختلف شنیده‌ام که باید فرهنگ مطالعه را در استان یا کشور بالا ببریم اما کسی به دنبال طرح و ایده جذاب برای ترویج فرهنگ مطالعه نیست. باور کنید اگر چهار تا کتاب خوب را از طریق راه‌های جذاب در اختیار مردم بگذارید، همه به مطالعه رو می‌آورند.

ناصر ادامه می‌دهد: خدا را شکر می‌کنم که به لطف خدا و کمک مردم، دیگر برای تامین کتاب خود کفا شده‌ام اما بد نیست اگر مسئولان به کسانی که ایده‌های جذاب برای ترویج فرهنگ مطالعه دارند بها بدهند و کمکشان کنند تا با اجرای ایده‌های خود، گامی برای اشاعه این فرهنگ خوب و مفید بردارند.

صحبت‌هایم که با ناصر تمام می‌شود، بوی شیرمال‌های نانوایی را برداشته و مشتریانش یکی یکی پیدا می‌شوند. از او خداحافظی می‌کنم و تمام طول مسیر در این فکرم که سازو کار مدیران و مسئولان استان ما برای حمایت از جوانانی مثل ناصر که با دغدغه برای فرهنگ گیلان تلاش می‌کنند چیست؟

خبرنگار: مریم قاضی‌زاده