به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین کشورمان، قم را به عنوان میزبان مرحله سوم لیگ بر‌تر بسکتبال با ویلچر انتخاب کرد و ۴ تیم از استان‌های قم، مرکزی، آذربایجان شرقی و مازندران از امروز در قم با هم به رقابت می‌پردازند.

بر اساس برنامه اعلام شده از سوی انجمن بسکتبال با ویلچر ایران، دور سوم لیگ بر‌تر در مرحله گروهی تا فردا ادامه پیدا می‌کند و تیم ایثار ماهان تندیس قم در این مرحله برابر ۳ حریف دیگر خود صف آرایی خواهد کرد.

علاوه بر ایثار، تیم‌های شهرداری آمل، شهرداری اراک و شهرداری تبریز مسابقات خود را در سالن شهدای بهزیستی قم برابر نماینده قم برگزار خواهند کرد که نخستین دیدار تیم ایثار قم برابر شهرداری تبریز برگزار می‌شود.

این رقابت‌ها به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود و ایثار ماهان تندیس قم پس از دیدار با شهرداری تبریز، به دیدار شهرداری آمل می‌رود و آخرین مسابقه خود را روز جمعه برابر شهرداری اراک انجام خواهد داد.

ایثار ماهان تندیس در دور پیشین این پیکار‌ها برابر تیم‌های آلومینیوم هرمزگان، هیئت زنجان و شهرداری اراک قرار گرفته بود و در صدر جدول مرحله نخست گروهی ایستاد.

ایثار مدافع عنوان قهرمانی لیگ بر‌تر محسوب می‌شود و موفق شده است در سوپرلیگ بسکتبال با ویلچر در فصل۹۳ بالا‌تر از تیم‌های پیام مخابرات اصفهان و شهرداری آمل صاحب مقام نخست شود.