به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدی ده چشمه شامگاه چهارشنبه در آیین گرامیداشت هفته پژوهش در سالن سینما هلال اهواز اظهار کرد: پژوهش، موتور محرک توسعه هر کشور است و باید مجهولات علمی را با پژوهش‌های کاربردی برطرف کنیم.

وی افزود: پژوهش‌های کاربردی می‌تواند برای حل مشکلات بسیار مؤثر باشد و جمعیت هلال‌احمر با توجه به رسالت‌های خود از پژوهش‌های کاربردی در آموزش‌های امدادی و تخصصی بهره‌برداری می‌کند.

رئیس مرکز علمی کاربردی هلال‌احمر خوزستان تصریح کرد: مرکز علمی کاربردی هلال‌احمر بزرگ‌ترین مرکز علمی کاربردی از نظر جمعیت در کشور است و امکانات خوبی در اختیار دارد. همچنین دانشجویان زیادی از این مرکز به مقاطع تحصیلی بالاتر راه یافته‌اند.

محمدی ده چشمه با بیان اینکه در راستای توسعه پژوهش، ‌کارهایی در حال انجام است، گفت: کارگاه پراتیک که روز گذشته افتتاح شد یکی از اقدامات این مرکز برای توسعه پژوهش در جمعیت هلال‌احمر است. همچنین مجوز راه‌اندازی مرکز مطالعات رباتیک اخذ شده که به‌زودی در این استان راه‌اندازی می‌شود.

وی بیان کرد: برای راه‌اندازی نشریه علمی و پژوهشی نیز رایزنی‌هایی انجام شده و اعتقاد داریم که این نشریه می‌تواند پایگاهی برای ترویج دستاوردهای پژوهشی جمعیت هلال‌احمر و چاپ مقالات پژوهشی باشد.

رئیس مرکز علمی کاربردی هلال‌احمر خوزستان عنوان کرد: پژوهش پیش‌نیازهایی دارد و یک بخش آن درآمدزایی و فعالیت‌های اقتصادی است. در حقیقت دستاوردهای پژوهشی باید قابلیت تبدیل به تجاری‌سازی را داشته باشد

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در جمعیت هلال‌احمر خوزستان نیز در این مراسم اظهار کرد: به پژوهش آن‌طور که لازم است، توجه نمی‌شود درحالی‌که یک بخش از پژوهش پرورش نیروی جوان بیکار است و بیکاری قشر دانشگاهی و تحصیل‌کرده را پژمرده و استعدادهایشان را هدر داده است.

حجت‌الاسلام قربانعلی سعادت نیا با اشاره به پیشرفت‌های ایران در زمینه‌های هسته‌ای، پزشکی و جهش علمی خیره‌کننده کشور در چند سال اخیر افزود: همه پیشرفت‌های اخیر به خاطر توجه به پژوهش بوده و توجه به پژوهش باعث رشد علمی می‌شود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در جمعیت هلال‌احمر خوزستان تصریح کرد: مگر می‌شود بدون توجه به پژوهش جز پنج کشور برتر دنیا در ۱۰۰ سال اخیر بود.

سعادت نیا بیان کرد: بی‌توجهی به نیازها ما را به بن‌بست می‌رساند و امیدوارم مرکز علمی کاربردی هلال‌احمر فرصتی برای رشد و پاسخ به نیازهای هلال‌احمر شود و علاوه بر آن هلال‌احمر باید نسبت به پرورش نیروی تخصصی همت کند.

وی با اشاره به رابطه پدافند غیرعامل و پژوهش و لزوم استفاده بهینه از داشته‌ها گفت: اگر به پدافند غیرعامل توجه کنیم خیلی از دارایی‌ها را بهتر مصرف می‌کنیم و تلفات کمتر می‌شود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در جمعیت هلال‌احمر خوزستان با بیان اینکه باید به مشارکت‌های اجتماعی توجه و جوانان را در کارها دخیل کرد، اضافه کرد: اگر به ظرفیت‌ها توجه نشود نمی‌توان به رسالت‌های سازمانی خود عمل کرده و موفق باشیم.