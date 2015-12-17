رسیدن به موفقیت نیازمند نگاه ویژه به نسل آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، شعبان سپهر شامگاه چهارشنبه در جشن ستارگان که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، دانش آموزان و اولیای آنان در تالار قصر بیتای قروه برگزار شد، اظهار داشت: دانش آموزان سرمایه ها و مدیران آینده جامعه اند لذا هر کشوری که بخواهد پله های ترقی را پشت سر بگذارد باید نگاه ویژه به نسل آینده داشته باشد.

به گفته وی در گذرگاه های سخت تاریخ، این انرژی اندیشمندان جهان بود که کارساز و سازنده شد و پیشرفتهای علمی در تمامی مقاطع حاصل گردید.

سپهر افزود: ملت ایران مقاطع مختلفی را پشت سر گذاشته و در واقع هر جایی که پیوند مبارکی بین نسل جوان و نسل آینده برقرار شده، پیش رفتیم و شاهد تحولات علمی بودیم که همگی نشان از تلاش و همت دانش آموزان دارد.

وی توجه به علم برای پیشرفت در جامعه جهانی را ویژه دانست و عنوان کرد: دانشمندان جوانی که پله های علمی را طی کردند از لحاظ سنی چندان تفاوتی با دانش آموزان امروزی ندارند اما با قدرت فکر و اراده کشور ما را وارد باشگاه علمی کردند.

وی قدرت عظیم اراده را در این افراد که پایه های علمی را مستقر کردند بسیار بالا خواند و آنان را افرادی دانست که فعل خواستن و توانستن را درست صرف کرده اند.

فرماندار قروه با اشاره به اینکه امید آینده جامعه به نخبگان است، تصریح کرد: معلمان باید بر خود ببالند که چنین فرهیختگانی را تربیت کرده اند و باتوجه به وضعیت کنونی جامعه از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... راه را هموار کردند تا دانش آموزان پله های ترقی را طی کنند.

کم کاری و بومی گزینی دو مانع رسیدن به موفقیت است

در ادامه این مراسم معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کردستان با اشاره به جایگاه علمی شهرستان قروه، عنوان کرد: قروه از نظر جایگاه کنکوری به نسبت رضایت بخش است اما باتوجه به اینکه هنوز پاشنه آشیل آموزش و پرورش در استان کنکور است لذا این امر کافی نیست و نیاز است جایگاه بهتری به دست آید.

مهدی نامدار کم کاری و بومی گزینی را دو مانع مهم و اساسی برای رسیدن به موفقیت بیشتر دانست و بیان کرد: باید به دانش آموزان فرهیخته به عنوان چهره های ملی نگاه کرد چرا که اگر این جوانان به توان خود توجه داشته باشند باعث افتخار ایران خواهند بود.

به گفته وی دانش آموزان باید آرزوهای بزرگ داشته باشند و تنها صرف گرفتن مدرک کارشناسی و بالاتر تلاش نکنند بلکه انگیزه خود را در کسب دانش و آگاهی بدانند و تا آخرین توان ادامه دهند.

نامدار با بیان اینکه ماراتن کنکور واقعی است، تصریح کرد: تمام کشور با قدرتی عظیم در این مقوله حرکت می کنند و تک تک استانها نیز با برنامه ریزیهای خاص این قطره های علمی را به دریا وصل می کنند.

وی خطاب به دانش آموزان گفت: تلاش پیش زمینه موفقیت است و بدانید که اگر تلاش نکنید شکست خواهید خورد لذا لازم است وقت را غنیمت دانسته و ساعات مطالعه خود را افزایش دهید.

به گفته نامدار کیفی کردن برنامه های مطالعه نکته اصل برای پیروزی در کنکور است.

این مقام مسئول داشتن آرزوی بزرگ را عامل ایجاد اعتماد به نفس خواند و افزود: دانش آموزان قروه از نظر پتانسیل علمی به آن درجه ویژه رسیده اند و آن جایگاه خاصی که لیاقتش را دارند کسب کرده اند اما این کافی نیست و انتظارها بیش از این است.

نامدار تدوین برنامه مدارس برای کار در حوزه کنکور و توجه مشاوران آموزشی به مقوله کنکور را برای پیشرفت علمی دانش آموزان مهم دانست.