ایجاد ۱۰۰۰ موقوفه جدید در سال مطلوب استان سمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان سمنان، حجت‌الاسلام‌ عبدالله واحدی در خلال همایش یاوران وقف سمنان، با اشاره به اهمیت موضوع وقف در جامعه اظهار داشت: درگذشته امور کشور از طریق پول نفت انجام می‌شده است، اما امروز تمامی مشکلات اجتماع باید از طریق امور خیریه برطرف شود.

وی با بیان اینکه وقف فرهنگ ایرانی اسلامی است، افزود: چشم‌انداز فرهنگ وقف باید به شکلی ترسیم شود که در استان مشکلی وجود نداشته باشد که نتوان آن را از طریق وقف حل کرد و با توجه به پتانسیل‌هایی که در منطقه وجود دارد، باید به جایگاهی برسیم که سمنان معین استان‌های دیگر کشور باشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه همچنین خواستار فعالیت بیشتر هیئت‌های امنای مکان‌های مذهبی استان در بحث وقف شد و گفت: تمام مکان‌های مذهبی باید مستقل شوند چراکه امروزه در استان، بیش از یک هزار مکان مذهبی وجود دارد و اگر با فعالیت بیشتر خادمان این بقاع سالی یک وقف در این مکان‌ها انجام شود، در مجموع سالی یک هزار موقوفه جدید به استان افزوده می‌شود.

واحدی از تشکیل ستاد راهبردی اطلاع‌رسانی و ترویج فرهنگ وقف خبر داد و بیان کرد: با تشکیل این ستاد، بیش از ۴۰ عنوان برنامه طرح‌ریزی‌ شده است تا با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ها و مطبوعات در اطلاع‌رسانی و ترویج فرهنگ وقف در استان تحولی به وجود آید.

وی در خاتمه افزود: بخش قابل توجه مردم از احکام وقف آگاه نیستند لیکن موضوعات وقف مشارکتی، دسته‌جمعی و وقف ثلث اموال باید به سمع و اطلاع مردم برسد همچنین افزایش موقوفات استان به بیش از ۱۰۰ موقوفه در سال نتیجه اطلاع‌رسانی به مردم خواهد بود.