به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «عباس زکی» عضو ارشد جنبش فتح فلسطین در سخنانی اعلام کرد: اسرائیل و داعش دو روی یک سکه هستند.

بر اساس این گزارش، وی در ادامه با اشاره به حضور نظامی روسیه در منطقه، اظهار داشت: حضور روسیه در منطقه «نجات بخش» است.

عضو ارشد جنبش فتح با اشاره به آخرین تحولات یمن، تصریح کرد: بحران یمن به مشکلی بزرگ برای سعودی ها تبدیل شده است و امیدواریم هرچه سریعتر جنگ در این کشور پایان یابد.

وی همچنین با اشاره به گفتگوهای صلح یمن در سوئیس، ابراز امیدواری کرد این گفتگوها هرچه سریعتر به نتیجه برسد.

زکی در این خصوص اظهار داشت: ۹ ماه حملات بی وقفه عربستان سعودی به مردم بی دفاع یمن، مقامات سعودی را به این درک رساند که مقاومت مردم یمن نخواهد شکست.

این عضو ارشد جنبش فتح فلسطین همچنین تصریح کرد: هرچه زمان می گذرد اعتماد ما به تحکیم روابط با سوریه به منظور آزادسازی قدس اشغالی بیشتر می شود.