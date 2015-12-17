تایید مشارکت پاکستان در ائتلاف به اصطلاح ضد تروریسم عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از « دان نیوز» ،پس از آنکه پاکستان مشارکت خود را در ائتلاف به اصطلاح ضد تروریسم سعودی انکار کرد و « اعزاز چودری» دبیر کل امور خارجه پاکستان گفته بود سعودیها بدون اطلاع قبلی و هماهنگی های لازم نام پاکستان را در لیست 34 کشور عضو این ائتلاف شامل کرده اند وزارت خارجه پاکستان در بیانیه جدید خود مشارکت خود را در ائتلاف ضد تروریسم عربستان مورد تایید قرار داد.

« خلیل الله قاضی» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت: پاکستان با استقبال از اتحاد ضد تروریسم عربستان منتظر جزئیات فعالیتهای این ائتلاف اسلامی ضد تروریسم است و در باره نحوه و چگونگی مشارکت عملی پاکستان در این ائتلاف تصمیم گیری خواهد شد.

او در ادامه افزود: پاکستان از تلاشهای منطقه ای و بین المللی ضد تروریسم حمایت می کند. پاکستان و عربستان دوستی دیرینه ای با هم دارند و همکاری بین دو کشور برای مبارزه بر ضد تروریسم ادامه خواهد داشت.

لازم به ذکر است که در نشست «ریاض»، «محمد بن سلمان» وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان سعودی اعلام کرد که ائتلافی را برای مبارزه با تروریسم در افغانستان، لیبی، سوریه، مصر و عراق با حضور ۳۴ کشور تشکیل داده است.

این را هم بیاد داشته باشیم که « راحیل شریف» فرمانده ستاد مشترک ارتش پاکستان در سفر خود به عربستان سعودی با « ملک سلمان» پادشاه عربستان دیدار کرده بود و در این دیدار در مورد مسائل مهم منطقه ای گفتگوهایی صورت گرفته بود. « نواز شریف» نخست وزیر پاکستان نیز نگرانیهای خود را از سفر « راحیل شریف» به عربستان و آمریکا به صورت پنهان اظهار کرده بود.