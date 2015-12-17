فضای مذاکرات صلح یمن در سوئیس «مثبت» است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «النهار» با انتشار مطلبی در خصوص آخرین تحولات مربوط به مذاکرات صلح یمن در سوئیس اعلام کرد: فضایی که مذاکرات در آن در جریان است، مثبت ارزیابی می شود.

این روزنامه در ادامه گزارش خود آورده است: در حال حاضر مذاکرات در مسیر درستی قرار گرفته و پیش می رود.

این روزنامه لبنانی همچنین تصریح کرده است: در حال حاضر گفتگوها درباره برخی مسائل سیاسی در جریان است و این بدان معناست که گفتگوها پیرامون دیگر مسائل پیشرفت چشمگیری داشته است.

گفتنی است، مذاکرات صلح یمن از روز سه شنبه هفته جاری در سوئیس آغاز شد. در این مذاکرات نمایندگانی از جنبش انصارالله یمن نیز حضور دارند.

مذاکرات صلح یمن در حالی همچنان در جریان است که جنگنده های رژیم سعودی ضمن نقض آتش بس موقت که همزمان با مذاکرات آغاز شده است، همچنان به کشتار مردم یمن ادامه می دهند.