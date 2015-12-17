مهرداد بابائی در گفتگو با مهر، اظهار کرد: ساعت ۲۱ و ۳۶ دقیقه چهارشنبه شب بی احتیاطی راننده خودرو پراید منجر به سقوط به دره و مصدومیت ۳ سرنشین این خودرو که همگی مرد بودند شد.

وی افزود: بلافاصله پس از تماس مردمی با اورژانس ۱۱۵ دو دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام و مصدومان را پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان شهید مدنی کرج منتقل کرد.

دکتر بابائی با توصیه به مردم برای رعایت قوانین گفت: از مردم و مسافران درخواست داریم با توجه به لغزنده بودن سطح مسیرهای عبوری و کاهش توان راننده در کنترل وسیله نقلیه، مقررات راهنمائی و رانندگی را رعایت کرده و از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مواجه با صحنه تصادف با حفظ آرامش و بدون سعی در جابجائی مصدوم به سرعت با اورژانس ۱۱۵ تماس و درخواست نیروهای امدادی کنند.