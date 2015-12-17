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۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۹:۵۶

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی البرز:

سقوط پراید به دره‌ای در محور چالوس ۳ مصدوم بر جای گذاشت

سقوط پراید به دره‌ای در محور چالوس ۳ مصدوم بر جای گذاشت

کرج - مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز گفت: سقوط خودرو پراید به دره بعد از تونل ۴ محور کرج – چالوس مصدومیت ۳ نفر را به همراه داشت.

مهرداد بابائی در گفتگو با مهر، اظهار کرد: ساعت ۲۱ و ۳۶ دقیقه چهارشنبه شب بی احتیاطی راننده خودرو پراید منجر به سقوط به دره و مصدومیت ۳ سرنشین این خودرو که همگی مرد بودند شد.

وی افزود: بلافاصله پس از تماس مردمی با اورژانس ۱۱۵ دو دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام و مصدومان را پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به  بیمارستان شهید مدنی کرج منتقل کرد.

دکتر بابائی با توصیه به مردم برای رعایت قوانین گفت: از مردم و مسافران درخواست داریم با توجه به لغزنده بودن سطح مسیرهای عبوری و کاهش توان راننده در کنترل وسیله نقلیه، مقررات راهنمائی و رانندگی را رعایت کرده و  از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مواجه با صحنه تصادف با حفظ آرامش و بدون سعی در جابجائی مصدوم به سرعت با اورژانس ۱۱۵ تماس و درخواست نیروهای امدادی کنند.

کد مطلب 3002214

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