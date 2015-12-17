هفتمین همایش سراسری سیره علوی در لرستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین همایش سراسری سیره علوی صبح امروز با حضور آیت الله حسینی قزوینی مدیر شبکه جهانی ولایت و عضو هیئت امنای بنیاد غدیر، مدیر عامل بنیاد غدیر، نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد، روسای دانشگاههای استان و ... آغاز به کار کرد.

محمدرضا جعفری رئیس دانشگاه پیام نور لرستان در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش سیره علوی هر سال توسط یکی از دانشگاه های استان و با محوریت دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان و بنیاد غدیر برگزار می شود که افتخار میزبانی این همایش در سال جاری به دانشگاه پیام نور داده شده است.

وی با اشاره به اینکه هفتمین همایش ملی سیره علوی طی امروز پنجشنبه ۲۶ ام آذر ماه در سالن شهید آوینی ارشاد خرم آباد آغاز به کار کرده است افزود: این همایش در دو نوبت صبح و عصر برگزار شده که در آن علاوه بر سخنرانی مسئولین کشوری و استانی پنج مقاله برگزیده همایش توسط مولفین آن ها ارائه خواهد شد.

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان به محورهای هفتمین همایش سیره علوی در لرستان اشاره کرد و گفت: همدلی و همزبانی حاکمیت مردم در سیره علوی، ضرورت اهمیت و جایگاه همدلی و همزبانی در سیره علوی، آسیب ها و موانع همدلی و همزبانی از دیدگاه امام علی (ع)، نقش امام علی (ع) در همدلی و همزبانی و مسئولیت های متقابل امت و امام در ایجاد همدلی از محورهای هفتمین همایش ملی سیره علوی است.

جعفری اضافه کرد: تجلی وحدت در حکومت علوی، نقش سیاست گذاری و برنامه ریزی حکومت در همدلی و همزبانی، همدلی و همزبانی دولت و ملت در عهدنامه مالک اشتر، مردم سالاری دینی در سیره علوی، مصلحت اندیشی، همگرایی و قاطعیت در سیره علوی، مدارا، تعامل و برخورد با مخالفان در سیره علوی، آزاد اندیشی در سیره علوی و خرد جمعی و تضارب آرا در سیره علوی از دیگر محورهای هفتمین همایش ملی سیره علوی است.

وی گفت: همچنین طی امروز از پوسترهایی که ۲۲ مقاله برتر در آن چاپ شده و همچنین از کتابی که شامل مجموعه مقالات برگزیده این همایش بوده رونمایی خواهد شد.