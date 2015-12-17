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۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۳

ریچارد اولسن:

پاکستان اقدامات بر ضد « لشکر طیبه» و « گروه حقانی» را تشدید کند

پاکستان اقدامات بر ضد « لشکر طیبه» و « گروه حقانی» را تشدید کند

ریچارد اولسن گفت: پاکستان باید اقدامات بیشتری بر علیه گروههای تروریستی « لشکر طیبه» و « گروه حقانی» انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «ریچارد اولسن» نمایند ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفت: به  تشدید عملیات بر علیه «لشکر طبیه» و «گروه حقانی» تاکید خواهیم داشت، پاکستان باید اقدامات بیشتری علیه این گروههای تروریستی انجام دهد. تروریستها نه تنها برای پاکستان بلکه برای دیگر کشورهای منطقه خطر مهمی محسوب می شوند.

او در ادامه افزود: عملیات «ضرب عضب» با موفقیت در حال انجام است و مواضع تروریستها در پاکستان در حال تخریب است.

او در ادمه تصریح می کند: «طرح اقدام ملی» در پاکستان بخوبی در حال پیشرفت است و اوضاع شهر کراچی در حال بهبودیست. ما از پاکستان می خواهیم روابط تجاری خود را با هند افزایش دهد.

لازم به ذکر است اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرده است که ماموران این اداره، دو تن مواد منفجره از نوع «آمونیوم نیترات» متعلق به شبکه تروریستی حقانی را کشف و خنثی کردند.

کد مطلب 3002224
علی کاووسی نژاد

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