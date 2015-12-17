سرهنگ احمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس راه استان یزد امسال با بهره گیری از نیروهای امدادی هلال احمر، در نقطه از استان به ویژه در گردنه‌های راه های کوهستانی اقدام به ایجاد پایگاه کرده است.

وی افزود: در این پایگاه‌ها، ‌ علاوه بر کمک رسانی به خودروهای در راه مانده، اسکان ضروری نیز به مسافران داده خواهد شد ضمن اینکه در زمینه حوادث جاده ای نیز اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

مظفری با بیان اینکه این طرح سال گذشته نیز در استان یزد به مرحله اجرا درآمد، اظهار داشت: این طرح آمار تلفات جاده ای را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

رئیس پلیس راه استان یزد یادآور شد: علاوه بر استقرار پایگاه‌ها، طرح زمستانی پلیس راه نیز در جاده های استان اجرا می شود و با رانندگان متخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی برخورد خواهد شد.

وی، یکی از اصلی‌ترین پایگاه‌های مستقر در جاده های استان یزد را گردنه علی آباد اعلام کرد و افزود: این طرح تا ۲۳ اسفند در این نقطه اجرا می‌شود و تیم‌های پلیس‌ راه و یگان‌های امدادی در این پایگاه مستقر خواهند بود زیرا در سال‌های گذشته بیشترین مشکلات در تردد خودروها در ایام زمستان در این منطقه بوده است.

مظفری همچنین یادآور شد: بسته های نمک و شن نیز برای جلوگیری از لغزندگی جاده‌، در جاده های استان تعبیه شده تا در صورت لزوم مورد استفاده رانندگان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه میزان تلفات جاده ای در استان یزد در سال جاری از کاهش هشت درصدی برخوردار بوده است، گفت: امیدواریم با اجرای این طرح، شاهد کاهش بیشتر تلفات در جاده های استان یزد نسبت به سال گذشته باشیم.