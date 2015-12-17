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۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۷

مسول مرکزمدیریت راه های استان زنجان:

راه ارتباطی ۵۱۷ روستا در استان زنجان بازگشایی شد

راه ارتباطی ۵۱۷ روستا در استان زنجان بازگشایی شد

زنجان-مسول مرکز مدیریت راه های استان زنجان از بازگشایی راه های روستایی خبرداد و گفت: راه ارتباطی ۵۱۷ روستا در استان زنجان بازگشایی شد.

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازگشایی راه های ارتباطی افزود: راه ارتباطی ۵۱۷مسیر بازگشایی شده است و ۳۳مورد مسدود است که البته تردد با زنجیر چرخ در برخی از محور های روستایی مسدود امکان پذیر است.

مسول مرکز مدیریت راه های استان زنجان ادامه داد: بازگشایی و پاکسازی راه های اصلی به طور کامل انجام شده است.

خوشکام به وجود مه غلیظ در چندین محور اشاره کرد و گفت: گردنه های سه محور زنجان-بیجار،ابهر-خرمدره و سلطانیه قیدار دارای مه غلیظ هستند که باعث کاهش افق دید شده است وتردد به سختی صورت می گیرد به همین جهت رانندگان تمامی نکات ایمنی را رعایت کنند.

 

کد مطلب 3002235

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