راه ارتباطی ۵۱۷ روستا در استان زنجان بازگشایی شد

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازگشایی راه های ارتباطی افزود: راه ارتباطی ۵۱۷مسیر بازگشایی شده است و ۳۳مورد مسدود است که البته تردد با زنجیر چرخ در برخی از محور های روستایی مسدود امکان پذیر است.
مسول مرکز مدیریت راه های استان زنجان ادامه داد: بازگشایی و پاکسازی راه های اصلی به طور کامل انجام شده است.
خوشکام به وجود مه غلیظ در چندین محور اشاره کرد و گفت: گردنه های سه محور زنجان-بیجار،ابهر-خرمدره و سلطانیه قیدار دارای مه غلیظ هستند که باعث کاهش افق دید شده است وتردد به سختی صورت می گیرد به همین جهت رانندگان تمامی نکات ایمنی را رعایت کنند.
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