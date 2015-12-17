ساماندهی و تجهیز آزمایشگاه های واحدهای دانشگاه آزاد تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم واشقانی در چهل و هشتمین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها، موسسات، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری کشور، گفت: اولویت این دانشگاه ساماندهی و تجهیز آزمایشگاه های واحدهای دانشگاه آزاد است که در این راستا سامانه آزمایشگاهی همکار در این دانشگاه ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: سامانه آزمایشگاهی همکار دانشگاه آزاد بستری را فراهم کرده تا تمامی واحدها بتوانند از تمامی تجهیزات موجود در دانشگاه آزاد استفاده کنند.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد با اشاره به راه اندازی ۷۰ مرکز تحقیقاتی در این دانشگاه افزود: این درحالی است که ۳۴ مرکز تحقیقاتی این دانشگاه طی دو سال گذشته تاسیس و راه اندازی شده است.

واشقانی اضافه کرد: نباید پژوهش های کاربردی را فدای پژوهش های بنیادی کنیم بلکه ما در کشور به هر دو نوع این پژوهش ها نیازمندیم و باید برای هر دو زمینه برنامه ریزی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: وضعیت تولید مقالات علمی کشور پایین نیامده است اما شیب تولید مقالات کاهش یافته که این امر به دلیل نبود تجهیزات مناسب و عدم دسترسی به پایگاه های بین المللی است.