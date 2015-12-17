آئین تجلیل از استاد بنام جغرافیای ایران در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تجلیل از استان بنام جغرافیای ایران، دکتر عباس بخشنده نصرت، با حضور گسترده فعلان عرصه علم و پژوهش شامگاه چهارشنبه در تالار موسسه فرهنگی میرداماد برگزار شد.

در این مراسم که همراه با سخنرانی اساتید دانشگاه با موضوع موانع و مشکلات پژوهش در استان گلستان بود، عباس بخشنده نصرت نیز به بیان خاطرات خود پرداخت.

بخشی از رزومه این استاد به نام کشور که توسط شاگرد وی قرائت شد، به شرح زیر است:

عباس بخشنده نصرت، متولد گرگان، که در زمان جوانی نقاش و مجسمه ساز بود پس از دوران تحصیل وارد وزارت آموزش و پرورش شد. وی سال ۵۴ پس از تحصیلات تکمیلی وارد وزارت علوم شد و در سال ۵۷ نیز به عضویت هیات علمی و مدیرگروه جغرافیا درآمد.

وی مدرک دکترای آمایش سرزمین را از دانشگاه سوربون فرانسه گرفت و در همان ایام نقاشی را نیز رها نکرد. وی سال ۶۴ به دانشگاه تربیت معلم بازگشت و سال ۷۱ دانشیار دانشگاه شد. آذر سال ۷۹ نیز موفق به کسب درجه استاد شد.

در سوابق علمی او استاد راهنمایی بیش از ۱۰۰ پایان نامه ارشد و دکترا، مطالعه ۲۹۹ پارک جنگلی، ۱۹ مقاله علمی پژوهشی، ۲۶ جلد کتاب علمی، ۲۹ سخنرانی علمی، ۵۰ پروژه تحقیقاتی، ۳ مقاله با رتبه نخست بین المللی و ... ثبت شده است.

او تا مهرماه ۸۸ مدیرگروه جغرافیا دانشگاه آزاد سمنان بود و هم اکنون به تحقیقات علمی خود ادامه می دهد.