قلعه تاریخی «گردکوه» احیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، محمدرضا فلاحتی اظهار داشت: قلعه تاریخی گردکوه بنایی موقوفه است و در حاشیه روستای گردکوه و نزدیک به مزارع و باغ‌ها واقع شده است.

وی با اشاره به مشخصات بنا بیان کرد: این قلعه به صورت مسکونی و دارای دو طبقه است که ورودی قلعه یک هشتی چند ضلعی است که به یک حیاط مستطیل شکل و تعدادی اتاق که اطراف حیاط را فرا گرفته متصل می شود و چهار برج نیز در چهار گوشه بنا مشاهده می شود.

فلاحتی خاطرنشان کرد: فاز یک مرمت اضطراری این بنا با مشارکت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهریز و دهیاری گردکوه با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون ریال انجام شد.

وی مهمترین اقدامات مرمتی را آواربرداری، اجرای سقف فضاها با خشت خام و اندود کاهگل پشت بام قلعه اعلام کرد و بیان داشت: فاز دوم عملیات مرمتی که شامل مرمت حصار و برج های قلعه می شود در صورت تخصیص اعتبار در سال جاری به انجام خواهد رسید.

به گزارش مهر، این بنا مربوط به دوره قاجار است و پرونده آن برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور تدوین و تنظیم شده است.