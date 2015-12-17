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۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۸

رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان در خرمشهر آغاز شد

رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان در خرمشهر آغاز شد

خرمشهر - رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان صبح امروز پنج‌شنبه با حضور ۱۲ تیم در خرمشهر آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در این مسابقات هشت تیم خارجی از جمله ارمنستان، اوکراین، بلغارستان، مجارستان و قرقیزستان در کنار چهار تیم داخلی در چهار گروه روزهای پنج‌شنبه و جمعه به مصاف یکدیگر می‌روند.

مراسم قرعه‌کشی و گروه‌بندی دومین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان عصر چهارشنبه در خرمشهر برگزار شد.

در گروه A تیم‌های پدیده دوکوهه اندیمشک، پتروشیمی اروند و نماینده قرقیزستان، در گروه B تیم‌های بیمه رازی، نماینده ترکمنستان و سینا صنعت ایذه، در گروه C نمایندگان تاجیکستان، ارمنستان و اوکراین و در گروه D نیز نمایندگان مجارستان، بلغارستان و مراکش حضور دارند.

طبق برنامه این مسابقات، تیم‌های هر گروه ابتدا با یکدیگر مسابقه می‌دهند و پس‌ازآن تیم‌های اول گروه‌های A و B و تیم‌های اول گروه‌های C و D با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و دو تیم برتر به دیدار فینال و دو تیم بازنده به دیدار رده‌بندی راه می‌یابند.

این برنامه برای تعیین تیم‌های حاضر در مسابقات پنجم و ششم و هفتم و هشتم بین تیم‌های دوم برتر هر گروه نیز انجام خواهد شد و مسابقه برای کسب مقام نهم و دهم نیز بین برترین تیم‌های سوم، چهار گروه برگزار می‌شود.

کد مطلب 3002246

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