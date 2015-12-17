به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در این مسابقات هشت تیم خارجی از جمله ارمنستان، اوکراین، بلغارستان، مجارستان و قرقیزستان در کنار چهار تیم داخلی در چهار گروه روزهای پنج‌شنبه و جمعه به مصاف یکدیگر می‌روند.

مراسم قرعه‌کشی و گروه‌بندی دومین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان عصر چهارشنبه در خرمشهر برگزار شد.

در گروه A تیم‌های پدیده دوکوهه اندیمشک، پتروشیمی اروند و نماینده قرقیزستان، در گروه B تیم‌های بیمه رازی، نماینده ترکمنستان و سینا صنعت ایذه، در گروه C نمایندگان تاجیکستان، ارمنستان و اوکراین و در گروه D نیز نمایندگان مجارستان، بلغارستان و مراکش حضور دارند.

طبق برنامه این مسابقات، تیم‌های هر گروه ابتدا با یکدیگر مسابقه می‌دهند و پس‌ازآن تیم‌های اول گروه‌های A و B و تیم‌های اول گروه‌های C و D با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و دو تیم برتر به دیدار فینال و دو تیم بازنده به دیدار رده‌بندی راه می‌یابند.

این برنامه برای تعیین تیم‌های حاضر در مسابقات پنجم و ششم و هفتم و هشتم بین تیم‌های دوم برتر هر گروه نیز انجام خواهد شد و مسابقه برای کسب مقام نهم و دهم نیز بین برترین تیم‌های سوم، چهار گروه برگزار می‌شود.