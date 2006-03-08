راه اندازي مهندسي بافت و دكتري پزشكي مولكولي / ايجاد مقطع دكتري تخصصي رشته مواد دنداني

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر "حسين كشاورز"، با اعلام اين خبر افزود: با توجه به پيشرفت علوم در عرصه هاي مختلف راه اندازي رشته هايي مانند دكتري تخصصي نانوفناوري، بيوتكنولوژي پزشكي، علوم اعصاب، بهداشت باروري در دانشگاه ضروري است و برنامه ريزي لازم در اين خصوص انجام گرفته است.

وي تأكيد كرد: دكتري تخصصي روانشناسي باليني، مديكال انفورماتيك و كارشناسي ارشد مهندسي بافت و آموزش پزشكي نيز از جمله برنامه هاي آموزشي جديد دانشگاه علوم پزشكي تهران است.

معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران خاطرنشان كرد: راه اندازي مقطع Ph.D رشته مواد دنداني و رشته بهداشت دهان و دندان نيز از جمله دوره هاي تخصصي دانشكده دندانپزشكي است كه پيگيري هاي لازم در خصوص آن انجام گرفته است.

وي با بيان اينكه در دانشگاه هاي علوم پزشكي ميان رشته هاي علوم پايه و علوم باليني ارتباط مناسبي وجود ندارد، تصريح كرد: فعاليت هاي تحقيقاتي كاربردي در اين خصوص انجام خواهد شد تا بتوان از آن جهت رفع نيازهاي جامعه استفاده كرد.

كشاورز جذب و بكارگيري اعضاي هيئت علمي را در سال آينده از ديگر برنامه هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران برشمرد و افزود: از ابتداي سال 1385 از طريق فراخوان (آگهي استخدام) و بر اساس دستور العمل هايي موجود اعضاي هيئت علمي بكار گرفته مي شوند و در اين رابطه همكاري ميان مديران گروه هاي آموزشي، روساي مراكز تحقيقاتي و دانشكده ها مورد نياز است و با در نظر گرفتن اولويت ها اعضاي هيئت علمي جذب خواهند شد.

وي همچنين از تشكيل كميته اي در خصوص رتبه بندي آموزشي رشته هاي مختلف خبر داد و افزود: در صورت تشكيل اين كميته نقاط ضعف و قوت رشته ها مشخص مي شود.

معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران بر لزوم تغيير در نگرش پذيرش دانشجو تأكيد كرد و گفت: سازمان سنجش بايد اين موضوع را بررسي كند و اين امر به همكاري مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دانشگاه هاي مادر احتياج دارد.