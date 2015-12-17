لزوم اختصاص اعتبار پژوهشی به دانشگاه های غیرانتفاعی

به گزارش خبرنگار مهر، علی آهون منش در در چهل و هشتمین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها، موسسات، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری کشور گفت: موسسات و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی پتانسیل تحقیقات کاربردی را دارند اما برای اجرای این تحقیقات نیازمند اختصاص بودجه پژوهشی از سوی وزارت علوم هستند.

وی با اشاره به جوان بودن موسسات غیرانتفاعی افزود: سابقه پژوهش در این موسسات زیاد نیست اما در برخی موارد شاهد پژوهش های کاربردی خوبی در آنها هستیم اما در مجموع جایگاه تحقیقات در این موسسات مطلوب نیست.

رئیس اتحادیه موسسات غیرانتفاعی تاکید کرد: در سال ۸۳ تنها ۷۱ موسسه غیرانتفاعی در کشور وجود داشت و این درحالی است که اکنون ۳۵۸ موسسه در کشور فعال است که این افزایش موجب خالی ماندن ۷۰ درصد ظرفیت خالی موسسات غیرانتفاعی در سال جاری شده است.

آهون منش بیان کرد: این میزان ظرفیت خالی موسسات غیرانتفاعی موجب خسارت ۴۴ میلیارد تومانی به این موسسات شده است.

وی گفت: سیستم مدیریت دانشگاه های غیرانتفاعی مشکلات بروکراسی در دانشگاه های دولتی را ندارد بنابراین اگر این موسسات سهمی از بودجه پژوهشی داشته باشند به راحتی می توانند در حوزه پژوهش و فناوری فعالیت کنند.