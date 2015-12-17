۱۱۰۲ حادثه امسال در آذربایجان غربی رخ داد

جابرثوابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این حوادث چهار هزار و ۷۱۱ خانوار شامل ۲۲ هزار و ۵۸۷ نفر دچار آسیب شدند افزود: از این تعداد ۴۵ مورد حادثه برف و کولاک، ۶۴۶ مورد تصادفات و واژگونی، ۲۲ مورد حوادث ساحلی و... است.

وی با بیان اینکه در اثر بروز این حوادث سه هزار و ۳۵۸ نفر دچار مصدومیت شدند اظهارداشت: از این تعداد هزار و ۶۸۱ نفر به صورت سرپایی درمان و ۷۳۳ نفر نیز به مراکز درمانی استان منتقل شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی تعداد فوتی های ناشی از این حوادث طی هشت ماه امسال را ۱۲۵ نفر عنوان کرد و گفت: ۹ هزار و ۲۸۱ نفر نیز در مراکز مناسب اسکان داده شده و خدمات رایگان از جمله توزیع پتو، غذا و آب دریافت کردند.

ثوابی با اشاره به انجام هزار و ۵۰۱ عملیات توسط تیم های عملیاتی امداد و نجات استان در این حوادث افزود: کل نیروهای بکارگیری شده در این تیم های عملیاتی شش هزار و ۲۶۳ نفر نیروی امدادگر بودند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از انجام هزار و ۲۱۷ مورد عملیات توسط آمبولانس ها و ۲۴۰ هزار مورد عملیات خودروی امدادی در این حوادث خبر داد و گفت: تلاش برای حضور به موقع در حوادث از اولویت های اصلی این نهاد در استان است.

وی با اشاره به تقویت و تجهیز مجدد عوامل امدادی این جمعیت گفت: به منظور ایجاد آمادگی بیش از پیش امدادگران و پایگاه‌های امداد و نجات و تقویت آنان به هنگام برخورد با شرایط سخت زمستانی در جاده‌های استان و همچنین حوادث ناشی از برف و کولاک اقلام و لوازم امدادی و فردی مورد نیاز بین شعب جمعیت هلال احمر این استان توزیع شد.

ثوابی از آمادگی شعب و پایگاه‌های امداد و نجات جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی برای پاسخ به هر حادثه و واقعه ای خبر داد و افزود: در طول اجرای طرح‌های زمستانی علاوه بر ۱۷ شعبه شهرستانی و ۱۲ پایگاه امداد و نجات ثابت، دو پایگاه امداد و نجات کوهستان و هشت پایگاه موقت امدادی در راه‌های مواصلاتی استان مستقر شده‌اند.