جنگ با پاکستان تنها گزینه موجود حل مسائل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «دان نیوز»، «سوشما سوراج» وزیر خارجه هند در سخنان خود در پارلمان هند گفت: ما در صدد شروع مذاکرات جامع با کشور پاکستان هستیم، جنگ تنها گزینه موجود برای حل مسائل با پاکستان نیست بلکه باید از طریق مذاکرات جامع با پاکستان پیش رفت. ما می توانیم مسائل دوجانبه خود را از طریق مذاکرات مسالمت آمیز حل و فصل کنیم و به مبارزه جدی با تروریسم در منطقه بپردازیم.

وی در ادامه افزود: نخست وزیر هند و پاکستان در دیدارهای خود در روسیه و فرانسه بر مذاکرات دوجانبه برای مبارزه با تروریسم تاکید کرده اند و مشاوران امنیت ملی دو کشور نیز در «بانکوک» با هم دیدار و گفتگوهایی داشته اند.

لازم به ذکر است بعد از آنکه «نواز شریف» و «نارندرا مودی» در حاشیه اجلاس تغییرات آب و هوایی در پاریس با هم دیدار کردند و این دیدار غیر منتظره در رسانه ها خبر ساز شد دو طرف درباره شروع مذاکرات جامع برای حل و فصل مسائل دوجانبه به نتیجه رسیدند. بعد از آن «سوشما سوراج» وزیرخارجه هند برای شرکت در اجلاس «قلب آسیا» به اسلام آباد سفر کرد و بدین گونه فصل جدیدی از روابط هند و پاکستان شروع شد.