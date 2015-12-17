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۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۵

سوشما سوراج:

جنگ با پاکستان تنها گزینه موجود حل مسائل نیست

جنگ با پاکستان تنها گزینه موجود حل مسائل نیست

سوشما سوراج خطاب به پارلمان هند گفت: جنگ با پاکستان تنها گزینه موجود نیست بلکه باید از طریق مذاکرات جامع با پاکستان با تروریسم مبارزه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «دان نیوز»، «سوشما سوراج» وزیر خارجه هند در سخنان خود در پارلمان هند گفت: ما در صدد شروع مذاکرات جامع با کشور پاکستان هستیم، جنگ تنها گزینه موجود برای حل مسائل با پاکستان نیست بلکه باید از طریق مذاکرات جامع با پاکستان پیش رفت. ما می توانیم مسائل دوجانبه خود را از طریق مذاکرات مسالمت آمیز حل و فصل کنیم و به مبارزه جدی با تروریسم در منطقه بپردازیم.

وی در ادامه افزود: نخست وزیر هند و پاکستان در دیدارهای خود در روسیه و فرانسه بر مذاکرات دوجانبه برای مبارزه با تروریسم تاکید کرده اند و مشاوران امنیت ملی دو کشور نیز در «بانکوک» با هم دیدار و گفتگوهایی داشته اند.  

لازم به ذکر است بعد از آنکه «نواز شریف»  و «نارندرا مودی» در حاشیه اجلاس تغییرات آب و هوایی در پاریس با هم دیدار کردند و این دیدار غیر منتظره در رسانه ها خبر ساز شد دو طرف درباره شروع مذاکرات جامع برای حل و فصل مسائل دوجانبه به نتیجه رسیدند. بعد از آن «سوشما سوراج» وزیرخارجه هند برای شرکت در اجلاس «قلب آسیا» به اسلام آباد سفر کرد و بدین گونه فصل جدیدی از روابط هند و پاکستان شروع شد.

کد مطلب 3002259
علی کاووسی نژاد

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