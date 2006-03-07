۱۶ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۰۸

اولين جشنواره نوروزي فيلمبرداران غير حرفه اي جوان در انجمن اسپادانا

انجمن غير دولتي اسپادانا وابسته به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي تشويق و حضور علاقمندان در اولين جشنواره نوروزي فيلمبرداري غير حرفه اي در ارديبهشت ماه سال 1385 اقدام به برگزاري مسابقه خواهد نمود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، با توجه به برگزاري اين جشنواره ، هر شركت كننده و با علاقمند به هنر فيلمبرداري مي تواند در طول سفر نوروزي خودبا در دست داشتن دوربين خانگي بهترين تصاوير را از اماكن تاريخي و متبركه، صنايع دستي و پوششي محلي هر منطقه، حضور گردشگران غير ايراني و آداب و سنين بومي هر منطقه مانند ازدواج هاي محلي، عزداري ها و آيين هاي مذهبي ضبط و تا تاريخ 20 الي 30 فروردين 85 به دفتر دبيرخانه جشنوار واقع درخيابان سيد جمال الدين اسد آبادي (يوسف آباد)، بيان خيابان 19 و 21، شماره 215، واحد 5 ارسال نمايند.

لازم به ذكر است سن شركت كنندگان از 16 تا تا 21 بوده و زمان برگزاري جشنواره ارديبهشت ماه سال 85 همزمان با هفته ميراث فرهنگي و گردشگري خواهد بود.

