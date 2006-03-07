اولين جشنواره نوروزي فيلمبرداران غير حرفه اي جوان در انجمن اسپادانا

به گزارش خبرگزاري "مهر"، با توجه به برگزاري اين جشنواره ، هر شركت كننده و با علاقمند به هنر فيلمبرداري مي تواند در طول سفر نوروزي خودبا در دست داشتن دوربين خانگي بهترين تصاوير را از اماكن تاريخي و متبركه، صنايع دستي و پوششي محلي هر منطقه، حضور گردشگران غير ايراني و آداب و سنين بومي هر منطقه مانند ازدواج هاي محلي، عزداري ها و آيين هاي مذهبي ضبط و تا تاريخ 20 الي 30 فروردين 85 به دفتر دبيرخانه جشنوار واقع درخيابان سيد جمال الدين اسد آبادي (يوسف آباد)، بيان خيابان 19 و 21، شماره 215، واحد 5 ارسال نمايند.

لازم به ذكر است سن شركت كنندگان از 16 تا تا 21 بوده و زمان برگزاري جشنواره ارديبهشت ماه سال 85 همزمان با هفته ميراث فرهنگي و گردشگري خواهد بود.