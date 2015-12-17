سفر قریب الوقوع وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه کشورمان که به اسلوونی سفر کرده است، روز چهارشنبه ۲۵ آذر ۹۴ با ازدراوکو پوچیوالشک وزیر اقتصاد اسلوونی دیدار و پیرامون توسعه همکاری های دو کشور به ویژه راه های گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری در شرایط پس از توافق هسته ای، گفت و گو و تبادل نظر کرد.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن اشاره به سابقه خوب مناسبات دوستانه جمهوری اسلامی ایران و اسلوونی، در سطوح دولتی و بخش خصوصی، تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی در ارتباط با توسعه روابط با اسلوونی در حوزه های مختلف بویژه در ابعاد اقتصادی و تجاری قائل نیست.

وی با اشاره به برنامه سفر قریب الوقوع وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی به جمهوری اسلامی ایران در رأس یک هیأت اقتصادی متشکل از مدیران و فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی و بانکی، ابراز امیدواری کرد با انجام این سفر، گام های جدید و مهمی در جهت بالا بردن حجم مناسبات تجاری بین دو کشور برداشته شود.

استفاده از ظرفیت دو کشور در جهت توسعه همکاری های چند جانبه تجاری با کشورهای ثالث به ویژه با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی، امکانات ارتباطی، و نیز گستردگی منطقه پیرامون جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر موقعیت مناسب اسلوونی به عنوان پلی میان شرق و غرب اروپا، از دیگر موضوعات مورد توجه در این دیدار بود.

روانچی همچنین به توانمندی های تولیدی، صادراتی و خدمات فنی و مهندسی کشورمان به ویژه دستاوردهای علمی و فنی در حوزه فناوری نانو و بیوتکنولوژی پرداخته و از آمادگی کشورمان به منظور مشارکت در سرمایه گذاریهای مشترک، تبادل دانش فنی و همچنین اجرای طرح های مشترک و مورد علاقه طرفین خبر داد.

معاون وزیر امور خارجه در ادامه، از حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی، انرژی، خودروسازی، کشاورزی، محیط زیست، ترانزیت و کشتیرانی، همکاری های بانکی و گردشگری، به عنوان زمینه های موجود به منظور تقویت همکاری ها یاد کرد.

ازدراوکو پوچیوالشک وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی، با ابراز خرسندی از سفر معاون وزیر امور خارجه کشورمان به اسلوونی، سطح فعلی مبادلات اقتصادی دو کشور را بسیار کمتر از ظرفیتهای موجود فیمابین دانست و از عزم کشورش به منظور تقویت همکاری های همه جانبه به ویژه در حوزه اقتصادی خبر داد.

وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی با تاکید بر علاقمندی شرکتهای اسلوونی برای همکاری با طرفهای ایرانی اظهار داشت: ارتباطات و فناوری اطلاعات، انرژی، کشاورزی، دارو، حمل و نقل و گردشگری از زمینه هایی است که اسلوونی علاقمند است در این حوزه ها در ایران سرمایه گذاری نموده و با طرف های ایرانی همکاری نماید.

وی ضمن اشاره به ترتیبات مقدماتی آغاز بکار دفتر نمایندگی چهار شرکت بزرگ اسلوونیایی در جمهوری اسلامی ایران، ابراز امیدواری کرد در خلال سفر آتی خود به کشورمان به صورت رسمی این دفتر را افتتاح نماید.

پوچیوالشک در پایان به اهمیت توسعه روزافزون همکاری های اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران برای شرکت ها و فعالان تجاری اسلوونی اشاره نموده و بر آمادگی کشورش جهت گسترش همکاری های بانکی تأکید کرد.