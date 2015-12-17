یادواره ۷۰۰ شهید اهل سنت شمال کشور در گرگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره ۷۰۰ شهید اهل سنت استان های گلستان، گیلان و مازندران صبح پنجشنبه، با حضور حجت الاسلام شهیدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگان، نماینده ولی فقیه در استان گلستان، استاندار گلستان و جمعی از خانواده شهدا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان آغاز شد.

در این مراسم، سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان، با بیان این که ایثار و شهادت یک فرهنگ است که در زمره عالی ترین مفاهیم الهی قرار دارد، گفت: نتیجه این فرهنگ بالاترین ارزش های است که یک انسان کامل می تواند به آن دست یابد.

علی اصغر فاضلی که معتقد است این مفاهیم می تواند یک جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد، بیان کرد: اگر رشادت ها به خوبی و به دور از کلیشه های ژورنالیستی برای جامعه تعریف شود نتایج خوبی به همراه خواهد داشت.

وی با تاکید بر این که همه ما مدیون خون شهدا هستیم، تصریح کرد: حفظ همدلی و هم زبانی بود که باعث پیروزی ما در هشت سال دفاع مقدس و عرصه های بین المللی شد.

فاضلی ادامه داد: گلستان چهار هزار شهید، ۱۳ هزار جانباز و هزار و ۲۰۰ آزاده در راه انقلاب دارد.

وی یادواره امروز را نکوداشت کسانی دانست که فارغ از قومیت و با اخلاص خون خود را فدای نظام و ارزش های اسلامی کردند.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان ۷۰۰ شهید اهل سنت را گواه همدلی و هم زبانی عنوان کرد.

نخستین یادواره شهدای اهل سنت شمال کشور با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و تقویت وحدت بین شیعه و سنی به میزبانی استان گلستان برگزار می شود.

اهل سنت استان های شمالی کشور ۷۰۰ شهید تقدیم نظام و انقلاب اسلامی کرده اند که از این میان گلستان ۵۲۰ شهید، گیلان ۱۶۵ شهید و مازندران ۱۵ شهید اهل سنت دارد.

معاون رئیس جمهور که شامگاه چهارشنبه وارد گرگان شد پیش از حضور در این نشست به مقام شهدای گلستان ادای احترام کرد.