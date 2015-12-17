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۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۸

فرمانده انتظامی استان زنجان:

طی چند سال گذشته وقوع سرقت در بازار زنجان روی نداده است

طی چند سال گذشته وقوع سرقت در بازار زنجان روی نداده است

زنجان- فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: خوشبختانه طی چند سال گذشته وقوع سرقت در بازار زنجان نداشتیم و امنیت خوبی در بازار زنجان حاکم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی ظهر پنجشنبه در حاشیه همایش بازار و اصناف در جمع خبرنگاران به امنیت بازار در استان زنجان اشاره کرد و افزود: بازار زنجان به دلیل برخورداری از  ۱۴ مسجد و داشتن روحیه ولایتمداری بازاریان کمترین جرم را در بین بازاریان کشور به خود اختصاص داده است. 

وی اظهار کرد:  کمترین ورشگستگی و فرار از بازار را اصناف و بازاریان زنجان به خود اختصاص داده‌اند. 

فرمانده  انتظامی استان زنجان گفت: در بازار بالا و پایین زنجان بیش از هزار و ۷۵۴ واحد صنفی فعال است و این بازاریان به علت انصاف و چشم‌پاک که دارند مشتریان بیشتری را در بازار دارند. 

سردار صالحی تأکید کرد: بازاریان زنجان طی هشت سال دفاع مقدس هم در کمک به رزمندگان در جبهه هم فعالیت داشتند و امروز همه با حضور خود در همه بخش‌ها در توسعه اقتصاد استان بسیار مؤثر هستند. 

وی افزود: خوشبختانه طی چند سال گذشته وقوع سرقت در بازار زنجان نداشتیم. 

فرمانده انتظامی استان زنجان به دستاوردهای نیروی انتظامی استان زنجان طی هفت ماه سال جاری اشاره کرد افزود: طی این بازه زمانی استان زنجان در بحث کاهش وقوع جرم «سرقت» در کشور رتبه برتر را به خود اختصاص داده است. 

سردار صالحی تصریح کرد: وقوع سرقت دغدغه مردم استان بوده که خوشبختانه با نظارت‌های محسوس و نا محسوس پلیس وقوع سرقت در استان کاهش خوبی داشته است. 

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: خوشبختانه با توجه به دوربین‌هایی هوشمندی که در بازار نصب‌شده وقوع سرقت در بازار زنجان بسیار کاهش داشته است. 

سردار صالحی افزود: ۳۵ هزار صنف در استان وجود دارد که  ۱۹ هزار از این صنوف در شهر زنجان واقع‌شده است.

وی ادامه داد: طی هفت ماه گذشته اداره اماکن پلیس قریب به بیش از ۱۳ عنوان طرح را به اجرا درآورده که در مقایسه با سال قبل رشد ۱۲ درصدی داشته است.

 

کد مطلب 3002287

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