طی چند سال گذشته وقوع سرقت در بازار زنجان روی نداده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی ظهر پنجشنبه در حاشیه همایش بازار و اصناف در جمع خبرنگاران به امنیت بازار در استان زنجان اشاره کرد و افزود: بازار زنجان به دلیل برخورداری از ۱۴ مسجد و داشتن روحیه ولایتمداری بازاریان کمترین جرم را در بین بازاریان کشور به خود اختصاص داده است.



وی اظهار کرد: کمترین ورشگستگی و فرار از بازار را اصناف و بازاریان زنجان به خود اختصاص داده‌اند.



فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: در بازار بالا و پایین زنجان بیش از هزار و ۷۵۴ واحد صنفی فعال است و این بازاریان به علت انصاف و چشم‌پاک که دارند مشتریان بیشتری را در بازار دارند.



سردار صالحی تأکید کرد: بازاریان زنجان طی هشت سال دفاع مقدس هم در کمک به رزمندگان در جبهه هم فعالیت داشتند و امروز همه با حضور خود در همه بخش‌ها در توسعه اقتصاد استان بسیار مؤثر هستند.



وی افزود: خوشبختانه طی چند سال گذشته وقوع سرقت در بازار زنجان نداشتیم.



فرمانده انتظامی استان زنجان به دستاوردهای نیروی انتظامی استان زنجان طی هفت ماه سال جاری اشاره کرد افزود: طی این بازه زمانی استان زنجان در بحث کاهش وقوع جرم «سرقت» در کشور رتبه برتر را به خود اختصاص داده است.



سردار صالحی تصریح کرد: وقوع سرقت دغدغه مردم استان بوده که خوشبختانه با نظارت‌های محسوس و نا محسوس پلیس وقوع سرقت در استان کاهش خوبی داشته است.



فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: خوشبختانه با توجه به دوربین‌هایی هوشمندی که در بازار نصب‌شده وقوع سرقت در بازار زنجان بسیار کاهش داشته است.



سردار صالحی افزود: ۳۵ هزار صنف در استان وجود دارد که ۱۹ هزار از این صنوف در شهر زنجان واقع‌شده است.



وی ادامه داد: طی هفت ماه گذشته اداره اماکن پلیس قریب به بیش از ۱۳ عنوان طرح را به اجرا درآورده که در مقایسه با سال قبل رشد ۱۲ درصدی داشته است.