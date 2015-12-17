چهارمحالی ها ۱۰ میلیارد تومان به کمیته امداد کمک کردند

ابوالقاسم رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کمک خیران استان چهارمحال و بختیاری از ابتدای سال تاکنون نسبت به سال گذشته از رشد ۳۵ درصدی برخوردار بوده است، عنوان کرد: امسال مردم خیر استان چهارمحال و بختیاری بیش از ۱۰ میلیارد تومان به کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری کمک کردند.

وی افزود: هم اکنون بیش از ۲۸ هزار خانوار در استان چهارمحال و بختیاری تحت پوشش هستند که این تعداد خانوار از کمک های کمیته امداد بهره مند می شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: یکی از مهمترین اقدامات کمیته امداد در سالجاری برگزاری کلاس های مهارتی برای مددجویان بوده است که مددجویان این نهاد توانسته اند با توجه به علاقه خود در کلاس های آموزشی مهارتی شرکت کنند.

ابوالقاسم رستگار اظهار داشت: یادگیری مهارت و راه اندازی کسب و کار توسط مددجویان یکی از مهمترین اهداف کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری است.

مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: کمیته امداد زمینه خود کفایی مددجویان را با آموزش و پرداخت تسهیلات در سطح استان چهارمحال و بختیاری فراهم کرده است.