استکبار جهانی عامل اصلی تفرقه در جهان اسلام/لزوم حفظ وحدت درجامعه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی صبح پنجشنبه در هفتمین همایش ملی سیره علوی که در محل سالن شهید آوینی ارشاد خرم آباد برگزار شد اظهار داشت: خدای متعال را شاکریم که در ماه ربیع، ماه ولادت نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق و در آستانه ۲۷ آذر سالروز شهادت متفکر اندیشمند آیت الله مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه هفتمین همایش ملی سیره علوی را برگزار می کنیم.

برگزاری همایش ملی سیره علوی به صورت سالانه در لرستان

وی گفت: زمانی که به لرستان آمدیم چند ماهی نگذشته بود که آیت الله خزعلی به لرستان سفر و تاسیس بنیاد بین المللی غدیر را اعلام کرد و فرمود هر چه می توانید نام علی(ع) را زنده نگه داشته و برای ایشان کار کنید.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه جمله ایشان مسئولیت سنگینی به دوش ما گذاشت و ما نتیجه گرفتیم بهترین بستر برای اینکار، کار علمی، فرهنگی و پژوهشی است گفت: بعد از یک ماه جلسه ای با روسای دانشگاه ها برگزار و ایده ای مطرح کردیم مبنی بر برگزاری هر ساله همایش سیره علوی که همگی استقبال کردند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه در سال اول همایش سیره علوی در سطح بین المللی برگزار شد و مقالات متعددی از کشورهای دیگر به دبیرخانه ارسال و اولین همایش با قوت شکل گرفت گفت: سنگ بنایی این همایش توسط روسای دانشگاه های استان بنا گذاشته شد و هر سال یکی از دانشگاه های استان با همکاری بنیاد غدیر میزبان برگزاری این همایش بوده که امسال مسئولیت برگزاری این همایش به دانشگاه پیام نور واگذار شد.

برگزاری همایش سیره علوی با رویکرد همدلی و همزبانی

وی با اشاره به اینکه برگزاری هر ساله این همایش نتیجه زحمت یک ساله دانشگاه ها است گفت: سال اول موضوع همایش سیره علوی در مورد مدیریت بود و سال های بعد همایش سیره علوی در اخلاق، در اقتصاد، در سیاست و حکومت و ... برگزار شد که با توجه به اقتضاء سال و نامگذاری سال موضوع این همایش تعیین می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه امسال با توجه به نامگذاری سال از سوی رهبری رویکرد همایش سیره علوی با رویکرد همدلی و همزبانی است که از موضوعات مهم و اساسی در سیره علی(ع) است تصریح کرد: همایش سیره علوی نه فقط یک رخداد علمی، پژوهشی و فرهنگی در استان بوده بلکه بدون شک مجموعه مقالات این همایش به دایره المعارف سیره علوی تبدیل خواهد شد و در آینده شاهد دایره المعارف سیره علوی خواهیم بود.

اساس شکل گیری حکومت اسلامی بر پایه وحدت و همدلی بوده است

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه اساس شکل گیری حکومت اسلامی بر پایه وحدت و همدلی بوده است گفت: زمانیکه پیامبر(ص) از مکه به سمت مدینه هجرت کرد و در مدینه اساس حکومت اسلامی را شکل داد اولین قدم برای شکل گیری حکومت اسلامی ایجاد وحدت و همدلی بود به طوری که پیامبر بین قبایل اوس و خزرج اتحاد و بین مسلمانان وحدت و همدلی ایجاد کرد.

وی با تاکید بر اینکه این حرکت پیامبر(ص) بر محور وحدت و همدلی آنچنان قدرتی به اسلام داد که پیامبر (ص) قدمی بالاتر برداشت و وحدت بر محور توحید را آغاز کرد افزود: آیه ای نازل شد که ای پیامبر حال که در مدینه اقلیت های دینی و مذهبی یهود و نصاری هستند محور وحدت را گسترش بده لذا وحدت بر محور توحید و توحید بر محور وحدت گسترش یافت.

امام علی(ع) برای حفظ وحدت در جامعه فداکاری کرد

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه ما معتقدیم مسئله وحدت همدلی و اتحاد یک ضرورت عقلی و شرعی است گفت: خدا در قرآن می فرماید همه به ریسمان الهی چنگ زده، از تفرقه و اختلاف پرهیز کنید، لذا شکل گیری حکومت اسلامی بر پایه وحدت بوده است.

آیت الله میرعمادی به اقدامات امام علی(ع) در خصوص وحدت اشاره کرد و گفت: امام علی(ع) برای وحدت فداکاری کرد و وقتی سیره علوی را بررسی می کنیم می بینیم علی در رابطه با وحدت فداکاری، جانبازی و ایثارگری کرده است.

وی ادامه داد: در نهج البلاغه امام علی(ع) می فرماید شما می دانید من سزاوار خلافت بودم و کسی غیر من این شایستگی را نداشت اما برای حفظ وحدت فداکاری کردم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه امام علی(ع) از حق الهی و شرعی خود گذشت تا وحدت و دین در جامعه حفظ شود گفت: از دیدگاه امام علی(ع) یکی از عوامل پایدار و تداوم بخش وحدت در جامعه عمل به دستورات اسلام و قرآن بوده همان چیزی که مورد اتفاق شیعه و سنی بوده و حدیث ثقلین چیزی است که در رابطه با آن اتفاق نظر دارند و در آن پیامبر مهمترین عامل وحدت را قرآن، ولایت و عترت دانسته است.

استکبار جهانی عامل اصلی تفرقه در جهان اسلام

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه اگر بر این مشترکات تکیه کنیم وحدت و همدلی مان حفظ می شود گفت: در اکثر خطبه های پیرامون وحدت و اتحاد که امام علی(ع) بیان می کند می بینیم که ایشان امکان ندارد دعوت به وحدت بکند و مضرات اختلاف و تفرقه را بیان نکند.

وی ادامه داد: امام علی(ع) در یکی از خطبه ها خود به این آیه استناد می کند و می گوید اگر تفرقه داشته باشید شوکت، عظمت و کرامت انسانی شما از بین می رود و به پیامدهای اختلاف و تفرقه اشاره می کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه اگر در جامعه اختلاف ایجاد شود شیطان بذر کینه و عداوت را در بین مسلمانان ایجاد می کند تصریح کرد: امروز استکبار جهانی عامل اصلی تفرقه در جهان اسلامی و کشتار و قتل و غارت در بین مسلمانان است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه آمریکا برای مقابله با انقلاب ایران طرح های متعددی دنبال کرده و می کند گفت: استکبار جهانی زمانی به دنبال این بود با تهدید و واردار کردن صدام با جنگ با ایران انقلاب را از پای درآورد و وقتی دید که نمی تواند تاکتیک خود را عوض کرد و فشار و تحریم های اقتصادی را شروع کرد تا قدرت ایران را بگیرد.

ترسیم سیاستهای نظام توسط مقام معظم رهبری

وی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری سیاست های نظام را ترسیم کرد و گفت باید به قدرت برتر منطقه تبدیل شویم و امروز این اتفاق افتاد گفت: ایشان فرمود ما باید در سطح دنیا قدرت خود را نشان دهیم و باید در تصمیم گیری های جهانی دخالت داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه امروز آمریکا وقتی دید با تحریم و تهدید نمی تواند جمهوری اسلامی ایران را از پای درآورد رفتار های شیطانی دیگری را دارد دنبال کرد گفت: رهبر انقلاب وقتی سخن می گوید دنیا مجبور می شود به فرمایشات او عمل کند و آمریکا می داند سخن رهبری از پشتوانه الهی و مردمی برخوردار است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه در حادثه منا یک هشدار رهبری درخصوص عدم همکاری آل سعود باعث عوض شدن موضع عربستان شد گفت: همچنین در قضیه برجام رهبری فرمود شرط اجرایی کردن برجام این بوده که پرونده پی ام دی ایران کاملا بسته شود که امانو مجبور شد آن را قبول کند و این امر بخاطر قدرت رهبری است.

پایبندی به ارزشهای اسلامی از پایه های ولایت بر محور وحدت و همدلی است

وی با تاکید بر اینکه آمریکا سیاست تفرقه و به هم زدن وحدت را دنبال می کند افزود: یقین داشته باشید در کشتار شیعیان نیجریه دست استکبار جهانی و آل سعود دخالت دارد چرا که رهبر جنبش اسلامی نیجریه از طلاب قم بود و روزی که به نیجریه رفت ۵۰۰ شیعه در آنجا بود و امروز هفت میلیون شیعه دارد و این همان صدور انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه امروز دشمن می خواهد تفرقه ایجاد کرده و نفوذ کند گفت: راه چاره همان گفته امام علی(ع) بوده که فرمودند اگر می خواهید ظفر و پیروزی نصیبتان شود اول تلاش و استقامت داشته باشید و سپس باید خواسته های شما یکی شده و قلب های شما یکسان باشد.

آیت الله میرعمادی تصریح کرد: امام علی(ع) می فرماید عمل به دستورات اسلام، پایبندی به ارزش ها و امر به معرف و نهی از منکر از پایه های ولایت و محورهای وحدت و همدلی است.

امام علی(ع) اول قربانی تفرقه در جهان اسلام بوده است

وی با بیان اینکه امام علی(ع) خود بنیانگذار حکومت اسلامی بوده و دوره پنج ساله حکومت را در اختیار داشته است عنوان کرد: امام علی(ع) اول قربانی تفرقه در جهان اسلام بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه امام علی(ع) اولین فداکار در حفظ وحدت و اتحاد بوده است گفت: شایسته است از سیره علوی الگو گرفته و در سال همدلی و همزبانی مانند امام علی(ع) رفتار کنیم چرا که نتیجه آن حفظ دین، انقلاب اسلامی، نظام و اقتدار رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی خواهد بود.