عدم موفقیت ائتلاف ضد تروریسم بدون ایران/تشدید اختلافات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، گروهی از دیپلمات های سابق و کارشناسان ترک درباره تبعات پیوستن آنکارا به ائتلاف سعودی به اصطلاح ضد تروریسم که صرفا از کشورهای سنی تشکیل شده است هشدار دادند.

به اعتقاد این گروه مشارکت ترکیه در چنین ائتلافی موجب تشدید اختلافات قومیتی در منطقه خواهد شد.

«ایلتر ترکمن» وزیر خارجه اسبق ترکیه در این خصوص گفت: چنین ائتلافی نمی تواند نتایج مثبتی داشته باشد. در درون جهان رب هماهنگی وجود ندارد و آنها در میان خودشان مشکلات بزرگی دارند.

وی در بیان مهمترین نقطه ضعف ائتلاف تشکیل شده از سوی گفت: از همه مهمتر اینکه ایران که یک قدرت مهم منطقه ای است در این ائتلاف مشارکت ندارد و موفقیت چنین ائتلافی بدون ایران بسیار سخت است.

همچنین «اوزدن سانبرک» معاون سابق وزارتخارجه ترکیه در این خصوص گفت: ترکیه تصمیم سختی گرفته است. متاسفانه ما در سیاست خارجی خودمان فاقد اصولی برای تعیین ولویت ها هستیم.

وی در ادامه گفت: پیوستن ما به این ائتلاف شکافی در سیاست خارجی و استراتژی دراز مدت ما خواهد بود. من فکر نمی کنم این کار عربستان مفید واقع شود.

«کلگلو» از ژنرال های بازنشسته ارتش ترکیه نیز با انتقاد از یکی از ضعف های آن را نبود بزرگترین قدرت شیعه جهان یعنی ایران دانست.



